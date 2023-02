BE-EWIV stellt Strafanzeige gegen Hubert Freidl und Lyoness. WKStA Wien steht bereits in der Kritik.

Strafanzeige bei der WKStA über die Kanzlei Dax Wutzlhofer & Partner gegen Hubert Freidl und sein Schneeballsystem. OStA Mag. Michael Schön steht wieder in der Kritik.

Wien (OTS) - Ab sofort wird die BE-EWIV von der Kanzlei Dax, Wutzlhofer & Partner vertreten, welche über mehrere Niederlassungen in ganz Österreich verfügt und international vernetzt ist. Eine Schadenssumme von über 32 Mio. EURO ist alleine bei der EWIV dokumentiert. Dieser Strafanzeige schließen sich weitere Anwaltskanzleien aus Österreich, Polen, Tschechien und Norwegen, an.



Ein erster Strafantrag von Geschädigten gegen Hubert Freidl und seine Unternehmen musste im Juli 2015 nach vier Jahren Ermittlungen aufgrund “gravierender Formalfehler und elementarer inhaltlicher Mängel”, zurückgestellt werden. OStA Schön hatte es in vier Jahren laufender Ermittlungen nicht geschafft, den Entwurf eines Strafantrages ohne gravierende Rechtschreibfehler vorzulegen, zudem wurden gesetzte Fristen mutmaßlich grob fahrlässig versäumt. Das brachte dem zuständigen Oberstaatsanwalt Mag. Schön medial einiges an Kritik ein.



Auf internationaler Ebene ist der Grazer Hubert Freidl mit seinen Unternehmen mittlerweile in einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten verwickelt, von denen einige bereits mit Konsequenzen in Form von Kontopfändungen und nationalen Verboten geahndet wurden. Die Entwicklungen in Hubert Freidls Unternehmen in den letzten Jahren, sowie die neue erdrückende Beweislage machten eine Strafanzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, unumgänglich. Das die WKStA Wien nunmehr ihrer Verantwortung und Pflicht nachkommt, setzen wir als Strafantragsteller voraus.

Rückfragen & Kontakt:

BE EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)

