DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Ina Regen und Verena Altenberger am 28. Februar in ORF 1

Danach ein Staffelauftakt mit Jubiläum: 50. Folge „Pratersterne“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 28. Februar 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 wieder zwei Gäste: Singer-Songwriterin Ina Regen und Schauspielerin Verena Altenberger kommen in den Marxpalast und sprechen über ihre neuen Projekte. Danach um 22.55 Uhr feiern die „Pratersterne“ zum Staffelauftakt ein Jubiläum: Sie erhellen „DIE.NACHT“ mit der 50. Folge, in der Gastgeber Hosea Ratschiller wieder heutige und zukünftige Stars der Kleinkunstszene begrüßt. Dieses Mal sind Omar Sarsam, Romeo Kaltenbrunner, Toxische Pommes und der Blonde Engel auf der Stand-up-Bühne zu sehen. Anschließend gibt es um 23.20 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

„Fast wie Radlfahrn“ heißt das neue Album der Singer-Songwriterin Ina Regen, das am 3. März erscheint. Darauf sind elf neue Lieder der Dialektkünstlerin zu hören. Ob der Titel von einer neuen sportlichen Leidenschaft zeugt oder auf die Unverlernbarkeit von manchen Fertigkeiten anspielt, verrät die Musikerin im Talk mit Stermann und Grissemann. Außerdem performt sie gemeinsam mit der „Willkommen Österreich“-Studioband die Schlussnummer der Sendung.

Verena Altenberger brilliert in zahlreichen Film- und Theaterproduktionen und hat 2022 als beste Schauspielerin den Preis für Schauspielkunst des deutschen Films bekommen. Im Rahmen der Salzburger Festspiele verkörperte sie 2021 und 2022 die Rolle der Buhlschaft. Ab 3. März ist sie im österreichischen Kinofilm „Sterne unter der Stadt“ an der Seite von Thomas Prenn und Margarethe Tiesel zu sehen. Der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Film erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte von Alexander und Caro, die ihren Anfang ausgerechnet in der Wiener U-Bahn nimmt. In „Willkommen Österreich“ spricht Verena Altenberger u. a. über große Gefühle auf der Leinwand.

Jubiläum: 50. Folge „Pratersterne“ um 22.55 Uhr

Die Sterne leuchten dieses Mal besonders hell, denn die „Pratersterne“ werden 50! Zum runden Jubiläum begrüßt Hosea Ratschiller Kolleginnen und Kollegen der ersten Stunde und junge Talente von heute. Mit dabei sind: Omar Sarsam, der bereits in der ersten Folge zu Gast war und inzwischen ein etablierter Stern am Kabaretthimmel ist; der Oberösterreicher Romeo Kaltenbrunner verarbeitet humorvoll die Trennung von einer Wienerin; Toxische Pommes spricht pointiert über die kulturellen und sprachlichen Unterschiede der serbischen und der österreichischen Kultur; und der Blonde Engel gibt Gesundheitstipps seiner Tauftante wieder: Socken um den Hals helfen immer!

