„Leinen los!“ - Austrian Boat Show – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Tulln (OTS) - "Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show – BOOT TULLN und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

Austrian Boat Show - weltweit einzigartig bei Elektrobooten und Elektromotoren

Die Austrian Boat Show – BOOT TULLN ist im Bereich der „Elektroboote und Elektromotoren“ die klare Nummer 1. Auf keiner nautischen Fachmesse gibt es ein größeres Angebot der zukunftsträchtigen Technologie – alle Motorenhersteller sind vertreten, das „who is who“ der „e-mobility on water“. Elektromobilität auf dem Wasser ist jener Cluster, der sich in den vergangenen Jahren durch stetig steigendes Wachstum ausgezeichnet hat und ist mittlerweile eine der wichtigsten Kernkompetenzen der Austrian Boat Show – BOOT TULLN.

Weltpremiere:

„Performance Marine goes electric“ - Das schnellste e-Powerboat der Welt

Mit 400 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von annähernd 100km/h ist dieses e-Powerboat das schnellste Elektroboot seiner Klasse. Die Performance e801 vereint die berühmte Performance DNA mit der neusten E-Technologie: eine Weltpremiere, die ihresgleichen sucht!

Bootswerft Frauscher – Leitbetrieb für Elektromobilität auf dem Wasser

Die österreichischen Bootsbauer gelten seit jeher als Pioniere im Bereich der Elektromobilität auf den österreichischen Gewässern aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere die österreichische Bootwerft Frauscher gilt als Leitbetrieb für grüne, alternative Antriebe. Es sind die Klassiker San Remo 610, Alassio 650, sowie die modernen Designs der Mirage Air 740 und der Fantom Air, die mit E-Motoren in verschiedenen Stärken und Akkus in unterschiedlich großen Kapazitäten ausgestattet werden.

Boote Marian – E-Boote mit modernster Technik

Auch Marian Boote vom Wolfgangsee hat sich sehr früh auf Elektromobilität spezialisiert. Marian Boote verbindet Handwerkskunst mit modernster Technik: Durch höchste Präzision in der Fertigung konstruiert Marian nachhaltige Yachten, deren Elektroantriebe klassischen Motorbooten in nichts nachstehen. Das ist wahre Leidenschaft für Qualität und Innovation. Highlight der Präsentation auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 ist die Präsentation der Marian M 800 Spyder, eine außergewöhnliche Variante des erfolgreichen Flaggschiffs.

Kaiser Boote – individuelle E-Boote aus Handarbeit

Sie sind edel, sie sind individuell, sie haben ein außergewöhnliches Design und sie sind schnell – kurz zusammengefasst - die Kernkompetenzen von Kaiser Boote. Auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN werden folgende Modelle ausgestellt, die aufgrund Ihrer Individualität den Charakter von Weltpremieren haben: K-700 als Electric-Jet Version, K-750 SkiMachine und die Ultralight K-450 als Electric-Jet Version.

Lex Boote – E-Boote für höchste Ansprüche

„Jedes Boot entsteht als Einzelstück, in Anspruch und Charakter exakt bis ins Detail individualisiert und mit preisgekröntem Rumpfdesign – Made in Austria.“ Lex Boote ist mit den beiden Klassikern Lex 610 und Lex 790 vertreten - neu und extravagant.

E-Boot Diva by Yachtservice Potsdam

In einer Österreich-Premiere erstmals an Bord der Austrian Boat Show – BOOT TULLN ist Diva Boote mit ihren einzigartigen und sehr besonderen Elektrobooten. Nicht umsonst trägt dieses Boot den Namen „Diva“ – es ist das Wort für eine Frau, um die alle bemüht sind.

Nobelschmiede Boesch – by Boote Schmalzl

Boote Schmalzl vom Wörthersee ist Österreichimporteur der Nobelschmiede Boesch. Boesch steht für formvollendete Schweizer Bootsbaukunst. Boesch verkauft keine Boote, Boesch verkauft Emotionen: ein einzigartiges Fahrgefühl, hervorgerufen durch die „dem Wasser weitgehend enthobene Trimmlage“ – oder wie der Werftgründer Walter Boesch es nannte: „Horizon Gliding“ - ein Boesch-Boot liegt perfekt im Wasser – parallel zum Horizont. Auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 werden folgende Boesch Modelle ausgestellt: BOESCH 710 Sunsport, BOESCH 680 Spezial, BOESCH 510 Sport de Luxe, BJ 1961.

X-Shore 1 – Das Elektroboot der Zukunft - Top Yacht

In einer weiteren Österreich-Premiere setzt TOP YACHT mit der X Shore 1 neue Maßstäbe für ein nachhaltigeres maritimes Bewusstsein – leise, leistungsstark und emissionsfrei. Der schicke Elektro-Flitzer bietet auch eine Kajüte, in der zwei Personen übernachten können. Die ikonische und polarisierende Optik gepaart mit nordischem Design macht dieses Elektroboot einzigartig am Markt. Das X Shore 1 wurde entworfen, um nicht nur gut auszusehen, sondern auch für geringen Widerstand und maximale Rumpfeffizienz optimiert zu sein.

Delphia 10 Sedan – das größte Elektroboot – Boote Mayer

Die polnische Werft Delphia ist Vorreiter für Elektromobilität auf Binnengewässern und zeigt auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN mit der Delphia 10 D Sedan – das größte Elektroboot auf der Messe. Das innovative Konzept und die besonderen Ausstattungsmerkmale zeichnen das Boot aus. Die Harmonie aus einem rein elektrischen Antrieb und den Geräuschen der Natur schaffen eine ideale Atmosphäre zum Entspannen und Genießen.

Candela Seven C-7 - das weltweit erste foilende Karbon-Elektroboot – Boote Schmalzl

Vom Spezialisten für Elektroboote wurde das neue Candela C-7 entwickelt und wird auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN von Boote Schmalzl ausgestellt. Konzipiert als Daycruiser, ist das Boot aus Karbon gefertigt. Die zwei horizontal angebrachten Foils heben es bei der Fahrt komplett aus dem Wasser. Mithilfe dieser Technologie kann die Effizienz um etwa 80 % gesteigert werden. Sowohl bei der Reichweite als auch beim Top-Speed ist die Candela Seven einzigartig.

Alfastreet Marine – Boote Mittendorfer

Die Elektroboote von Alfastreet Marine verbinden höchsten Komfort mit dynamischem Design. Kunden, die sich für ein Modell von Alfastreet Marine entscheiden, haben die Möglichkeit, dem Boot durch individuelle Stilelemente eine ganz persönliche Note zu verpassen. Auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 werden die Modelle Alfastreet Energy 21 Open und Alfastreet Energy 23 Cabin Evo vom österreichischen Händler Boote Mittendorfer ausgestellt.

Elektroboot Chill by Designboats.ch

Mit seiner extravaganten Design-Philosophie und dem lautlosen Elektro-Antrieb verführt das Boot zum Genießen, Chillen und stimmungsvollen Dahingleiten. Anders als die rasanten Brüder aus der Tender-Familie, glänzt Chill mit entspanntem, aber überaus gediegenem und extravagantem Cruisen.

Kaebon präsentiert Weltneuheit auf der BOOT TULLN

Leichtigkeit, Effizienz und Flexibilität: Das Designer-Elektroboot EB EINS überzeugt auf der ganzen Linie. Das EB EINS ist ein Hightech-Elektroboot der maximalen Spitzenklasse, das echte Gleiter Freude bereitet. Auf den ersten Blick begeistert das zeitlose, cleane Design mit seiner klaren Linienführung, entworfen von Max Troicher von Muniq Design.

Stickl E-Boote – Maletschek Nautics

Die Elektroboote von Stickl sind Stammgast auf der Austrian Boat Show und das hat seinen Grund. Tamas Stickl hat die Nische erkannt und stattet seine Schiffe mit einer geräumigen Koje aus, in Bezug auf Funktionalität über jeden Zweifel erhaben und handwerklich perfekt umgesetzt. Auf der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023 wird die E-Spirit 730 erstmals vorgestellt, die phänomenal aussieht und auch im Fahrverhalten ausschließlich für den Betrieb mit Elektromotoren optimiert wurde.

Elektromotorenhersteller – das komplette Angebot

Neben einer riesigen Anzahl an verschiedenen Elektrobooten sind selbstverständlich alle namhaften Hersteller von Elektromotoren auf der Boot Tulln vertreten: Torqeedo, Kräutler, Piktronik, e-Propulsion, Minn Kota, Aquamot sowie sämtliche Akku- und Batterien Hersteller.



