Kaiser fälscht die Kärntner Geschichte!

Partisanenverbrechen werden verharmlost

Klagenfurt (OTS) - Der gestrige Auftritt des Herrn Peter Kaiser mit der Ehrung einer Kärntner Slowenin beweist zwei Dinge:

Kaiser fälscht die Kärntner Geschichte, indem er die Verbrechen am Perschmann-Hof dem SS-Polizeiregiment 13 in die Schuhe schiebt. Es ist hinlänglich bekannt, daß die zu Unrecht beschuldigten Polizisten in einem Gerichtsverfahren frei gesprochen wurden sind und das fürchterliche Verbrechen am Perschmannhof von Partisanenverbänden begangen wurde.

Einige Kärntner Slowenen schrecken nicht einmal davor zurück, eigene Familientragödien zu instrumentalisieren. Sie gehen sogar soweit, die ihnen bekannten Täter zu verherrlichen. So sollen den Partisanenverbänden Verdienste um die Republikwerdung nach dem Zweiten Weltkrieg zugesprochen werden.

Hinterhältiger geht es gar nicht mehr!

Wenn Kaiser und Sadovnik den Mut und Anstand haben, sich einer öffentlichen Diskussion zu diesem Thema zu stellen, dann haben sie jederzeit die Gelegenheit dazu. Wir lassen uns unsere stolze Kärntner Geschichte nicht nehmen!

Rückfragen & Kontakt:

BFK Bündnis für Kärnten

office @ bzoe-kaernten.at