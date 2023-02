Ofenauer: Verteidigungsministerin Tanner korrigiert SPÖ-Fehlleistungen in der Luftraumüberwachung

ÖVP-Wehrsprecher: SPÖ-Verteidigungsminister verantwortlich für „gestutzte“ Flügel der Luftflotte des Heeres – SP-Laimer sollte sein Gedächtnis auffrischen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stärkt seit ihrer Amtsübernahme das Bundesheer und die Landesverteidigung in Österreich. Nun korrigiert sie die Fehlleistungen der SPÖ bei der Luftraumüberwachung“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer. Wenn SPÖ-Wehrsprecher Laimer hier nun Kritik übe, dann „sollte er sein Gedächtnis wieder auffrischen – Stichwort ‚Darabos-Vergleich‘ rund um die Eurofighter 2007“. Die Eurofighter seien das primäre System, mit dem die österreichische Luftraumüberwachung gewährleistet werde.



„Die SPÖ hat mit Effekthascherei und unverantwortlichen Downgrades den Eurofighter technisch und in der allgemeinen Wahrnehmung ungemein geschwächt. Doch eine derartige Agitation nutzt niemandem – sie geht alleine zu Lasten einer effizienten Landesverteidigung“, stellt Ofenauer klar. Wer der Luftraumüberwachung zuerst „die Flügel stutzt“, später davon nichts mehr wissen will und nun alles besser wissen möchte, „der sollte besser schweigen“, so der ÖVP-Wehrsprecher in Richtung Sozialdemokratie. Ofenauer abschließend: „Klaudia Tanner steht für ein einsatzfähiges Heer und eine starke Verteidigungspolitik. Dabei gilt es, sie im Sinne unseres Landes und der Sicherheit der Menschen über die Parteigrenzen hinweg zu unterstützen.“ (Schluss)

