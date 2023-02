Uschi Lichtenegger neue Vorsitzende von Gplus Grüne SeniorInnen Wien

Wien (OTS) - Die ehemalige Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, Uschi Lichtenegger, ist neue Vorsitzende der Gplus Grüne SeniorInnen Wien, einer Teilorganisation der Grünen Wien. Neben Lichtenegger wurden Paul Felder, Alexander Groh, Doris Kubista, Uli Makomaski, Afra Margaretha, Christa Staudinger und Monika Wildauer in den neuen Vorstand gewählt.

„Zusammen mit vielen engagierten Senior:innen aus allen Teilen der Partei setzen wir uns für die Anliegen und Interessen älterer Menschen ein. Senior:innen sind oft eine unsichtbare, aber stetig wachsende Gruppe in der Gesellschaft, die in der Vergangenheit meist übersehen und bei politischen Entscheidungen selten berücksichtigt werden“, so Lichtenegger. „Als Vorsitzende von Gplus Wien sehe ich es als Auftrag, dazu beizutragen, Wien zu einer seniorenfreundlicheren Stadt zu machen. Dafür braucht es u.a. entschleunigte Mobilität, neue Wohnkonzepte, generationenübergreifende Begegnungsorte, und vor allem auch ein viel entschlosseneres Vorgehen bei Klimaanpassungsmaßnahmen, denn vulnerable Personen wie Kinder und älter Menschen, sind von den Hitzesommern gesundheitlich ganz besonders betroffen.“

Neben der Beschäftigung mit den „klassischen“ Themen und Brennpunkten (Versorgung, Pflege- und Betreuungssystem, Demenz, Klima, Frieden…) organisiert Gplus Wien Diskussionen, Kino- und Museumsbesuche, Vorträge und viele weitere kulturelle und sportliche Aktivitäten und steht vor allem der Jugend beim Kampf gegen die Klimakrise bei.

„Es gibt viel Know How bei den heutigen Senior:innen der Grünen, zumal sie als Zwentendorf- und Hainburg-Generation die Grünen mitbegründet haben. Auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Grünen auf allen Ebenen freue ich mich“, so Lichtenegger abschließend.

