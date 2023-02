Millionenpublikum bei Austro-„Tatort – Was ist das für eine Welt“

Und: Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser drehen „Dein Verlust“ (AT)

Wien (OTS) - Bis zu 1,015 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Adele Neuhauser (auch am 1. März in ORF 2 im Dacapo der ORF/BR-Erfolgskomödie „Faltenfrei“) an der Seite von Harald Krassnitzer gestern, am Sonntag, dem 26. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 zum 30. Mal an einem Austro-„Tatort“ ermittelte. Durchschnittlich waren bei dem von Evi Romen inszenierten ORF-Krimi „Was ist das für eine Welt“ 974.000 mit dabei. Der Marktanteil erreichte 33 Prozent. Abgesehen von „Alles was recht ist“ (ORF-2-Premiere: 3. April 2022) erzielte „Was ist das für eine Welt“ damit den höchsten Marktanteil aller Austro-„Tatort“-Filme seit 2016. Besonders erfolgreich war der Neunzigminüter beim jungen Publikum:

Mit einem Marktanteil von 32 Prozent bei den Unter-Dreißigjährigen geht „Was ist das für eine Welt“ als bisher bester „Tatort“ seit Start der Erfolgsreihe hervor. „Tatort – Was ist das für eine Welt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Prisma Film- und Fernsehproduktion.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Von Umfragen und Kommentaren lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher nicht beirren und nutzen tagtäglich millionenfach ihre ORF-Angebote. Rund 6,4 Millionen konsumieren täglich zumindest einen ORF-Kanal in TV, Radio oder online. Allein gestern erreichten die ORF-TV-Sender insgesamt mehr als 4,1 Millionen Menschen in Österreich. Die ORF-Angebote sind die mit Abstand relevantesten in Österreich, weil die Menschen bei uns jenes Programm sehen, hören und lesen, das sie von uns erwarten und wollen – hochkarätig, verlässlich und vertrauenswürdig. Neben den ORF-Sport- und Infoangeboten war es gestern im TV auch der Österreich-‚Tatort‛, der ein Millionenpublikum erreichte. Herzlichen Glückwunsch dazu! Mit den rund 100 Millionen Euro, die der ORF jährlich in die österreichische Filmwirtschaft investiert, sind wir wichtigster Partner dieses besonders wichtigen Wirtschaftszweigs. Wir sichern damit nicht nur Arbeitsplätze, sondern schaffen gemeinsam pro Jahr mehr als 500 erfolgreiche Serienfolgen, Filme, Dokus und Reportagen für das ORF-Publikum. Allein 2022 erreichte ORF 1 täglich 1,872 Millionen Seher/innen (9,8 Prozent Marktanteil), ORF 2 schalteten 2022 täglich 3,037 Millionen Seher/innen (21,4 Prozent MA) ein. 40,5 Prozent der Menschen, die in der Kernzone 17.00 bis 23.00 Uhr fernsehen, wählten 2022 ein TV-Angebot der ORF-Sendergruppe. Diesen Erfolg sicherzustellen, ist unser Auftrag. Damit sind wir den Menschen in Österreich im Wort.“

Dreharbeiten zum Austro-„Tatort – Dein Verlust“ (AT)

Für Hochspannung ist aber nicht nur im ORF-TV, sondern auch wieder am Set gesorgt: „Dein Verlust“ lautet der Arbeitstitel des neuesten Austro-„Tatort“-Falls, der seit Montag, dem 20. Februar, in Wien und Umgebung gedreht wird. Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser bekommen es dieses Mal mit einem Gewaltverbrechen in einem Wiener Nachtclub zu tun, das nicht nur jede Menge kriminalistischen Spürsinn erfordert, sondern auch eine dunkle Seite der eigenen Vergangenheit wieder aufleben lässt und den beiden näher geht, als ihnen lieb ist. In weiteren Rollen stehen voraussichtlich bis 20. März erneut Hubert Kramar, Christina Scherrer und Tanja Raunig sowie Nicole Beutler, Julius Feldmeier, Eidin Seyed Jalali, Jonathan Bella Luto, Daniela Kong, Norman Hacker und Grischka Voss vor der Kamera. Ihr „Tatort“-Regiedebüt feiert Katharina Mückstein. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Thomas Christian Eichtinger und Samuel Schultschik, die gemeinsam auch schon für den Austro-„Tatort – Unten“ verantwortlich zeichneten. „Tatort – Dein Verlust“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von epo-film.

„Tatort – Dein Verlust“ (AT): Mehr zum Inhalt

Ein Wiener Nachtclub ist Schauplatz eines Gewaltverbrechens, der Besitzer Charlie Hübner wurde im Hinterzimmer mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe ermordet. Gefunden wurde er von seiner Frau, die mit ihm gemeinsam frühstücken wollte, Tatverdächtige gibt es nur wenige. Als die ersten Ergebnisse der Forensik vom Tatort einlangen, ist das Staunen groß: Moritz‘ (Harald Krassnitzer) DNA ist am Tatort nachgewiesen worden. Und es kommen noch weitere Indizien ans Licht:

Moritz wurde in der Tatnacht im Club gesehen, eine Taxifahrerin erkennt ihn wieder, und die Tatwaffe ist definitiv das gleiche Modell wie seine Dienstwaffe. Oberst Rauter (Hubert Kramar) hat nun keine andere Möglichkeit mehr, als die Interne Abteilung zu verständigen. Als Moritz in Untersuchungshaft landet, versucht Bibi (Adele Neuhauser) mit aller Kraft seine Unschuld zu beweisen. Dabei stößt sie auf ein längst verdrängtes Schicksal, das ihnen jetzt zum Verhängnis wird.

Alle bisherigen Austro-„Tatort“-Fälle mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser können jederzeit auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

Noch mehr Fortsetzung folgt ...

Neben zwei ORF-„Tatort“-Krimis, die 2023 auf dem Drehplan stehen, feiern nach „Was ist das für eine Welt“ mit „Azra“ und „Bauernsterben“ heuer auch noch zwei weitere Austro-„Tatort“-Fälle ihre ORF-2-Premiere.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at