Die Kärnten-Landtagswahl im ORF mit TV-Diskussionsrunde und vierstündiger Wahlsendung

„Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatin“ am 28. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2, Wahlsonntag am 5. März ab 15.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Als zweites von drei Bundesländern im Jahr 2023 wählt auch Kärnten einen neuen Landtag. Höhepunkt des medialen Wahlkampfs ist am Dienstag, dem 28. Februar, um 21.05 Uhr live in ORF 2 die „Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatin“. Am Wahlsonntag, dem 5. März, beginnt ORF 2 seine Wahlberichterstattung bereits um 15.30 Uhr mit einer „ZIB Spezial: Wahl 23“. Auch die ORF-Radios und das ORF.at-Netzwerk berichten umfassend.

Dienstag, 28. Februar, 21.05 Uhr, ORF 2: Landtagswahl Kärnten:

Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatin

Im Wahlkampffinale der Landtagswahl in Kärnten kommt es zur großen TV-Live-Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatin der sechs im Landtag und im Parlament vertretenen Parteien. Peter Kaiser (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Martin Gruber (ÖVP), Gerhard Köfer (Team Kärnten), Olga Voglauer (Die Grünen) und Janos Juvan (NEOS) treffen im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten aufeinander. Die Fernsehdiskussion wird bundesweit ausgestrahlt. ORF Kärnten-Chefredakteur Bernhard Bieche und „Report“-Moderatorin Susanne Schnabl führen durch die Sendung. Die Sendung wird auch als Live-Stream auf kaernten.ORF.at und in der ORF TVthek übertragen.

Sonntag, 5. März, 15.30 Uhr, ORF 2: „ZIB Spezial: Wahl 23“

Susanne Höggerl, Tobias Pötzelsberger, Bernhard Bieche und Christof Glantschnig führen durch die rund vierstündige TV-Live-Sendung am Wahltag. Die ersten Trend- bzw. Hochrechnungen gibt es ab 16.00 Uhr. Neben einem Rückblick auf den Wahlkampf und aktuellen Berichten vom Urnengang sind Live-Schaltungen in die Kärntner Parteizentralen geplant. Im Spiegelsaal der Landesregierung gibt es Analysen mit den Politikwissenschaftern Katrin Stainer-Hämmerle und Peter Filzmaier. Die Runde der Parteispitzen mit Reaktionen zu den Ergebnissen findet um 17.30 Uhr statt. Ab 18.25 Uhr kommt es zur ersten Reaktionsrunde bundespolitischer Vertreterinnen und Vertreter.

Die Landtagswahl im Radio Kärnten

Radio Kärnten startet seine Wahl-Sondersendung um 15.00 Uhr mit Berichten von Programmchef Martin Weberhofer und Michael Kopeinig aus dem Spiegelsaal der Landesregierung. Im Studio werden Barbara Liebminger und Andreas Kimeswenger durch die Sendung bis 19.00 Uhr führen. Auf kaernten.ORF.at wird es am Wahltag einen Live-Ticker sowie alle Detailergebnisse, Reaktionen und Analysen geben. Auch auf den Social-Media-Plattformen wird der ORF Kärnten über die wichtigsten Entwicklungen des Wahlsonntags berichten.

Die Landtagswahl in den ORF-Radios

Am Donnerstag, dem 2. März, sendet das Ö1-„Journal Panorama“ (18.25 Uhr) eine halbstündige Reportage über die wichtigsten politischen Themen, die Kärnten beschäftigen. Außerdem bringt die Ö1-Info laufend tagesaktuelle Berichte in den Ö1-„Journalen“ und Nachrichten. Am Wahltag gibt es in Ö1 Sondersendungen bzw. verlängerte „Journale“ um 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 und 22.00 Uhr. Durch die Wahlsendungen führt Franz Renner.

Am Wahltag bringt Ö3 von 15.00 bis 18.00 Uhr die Sonderberichterstattung zur Landtagswahl Kärnten: Die News starten um 15.00 Uhr mit verlängerten Nachrichten, gefolgt von stündlichen Sonderjournalen bis 18.00 Uhr mit Hochrechnungen, Analysen und Reaktionen. Dazu gibt es halbstündliche News-Updates. Die wichtigsten Infos gibt es außerdem ab 16.00 Uhr laufend in Ö3-Newsflashes auf der Ö3-Facebook-Seite sowie als SMS- und Push-Meldungen. Um 16.00 Uhr bringt Ö3 anlassbezogen ein Open-End-Journal bis die erste Hochrechnung vorliegt. Die Landtagswahl Kärnten ist auch am Tag nach der Wahl eines der Hauptthemen im Ö3-Frühjournal.

In den ORF-Regionalradionachrichten startet die Berichterstattung mit einem Sonderjournal um 16.00 Uhr mit der ersten Hochrechnung, gefolgt von Sonderjournalen um 17.00 und 18.00 Uhr mit Ergebnissen und Stellungnahmen.

Die Wahlberichterstattung im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk berichtet – von news.ORF.at über kaernten.ORF.at (inkl. eigenem Wahl-Special) bis zur ORF-TVthek und ORF Sound – umfassend über den Wahlkampf, stellt die Spitzenkandidaten und -kandidatin vor, analysiert die wichtigsten Wahlkampfthemen und Aussagen und bietet Live- und On-Demand-Streams der TV- und Radiosendungen und -Beiträge rund um die Wahl. Am Wahlabend informiert ein Live-Ticker minutenaktuell über das Geschehen, die gesamte Radio- und TV-Berichterstattung wird auch online live und on demand verfügbar sein, Storys über Ergebnisse sowie Reaktionen etc. werden bereitgestellt. Im umfangreichen interaktiven ORF.at-Datenangebot werden darüber hinaus ab Wahlschluss laufend aktuelle Hochrechnungen sowie die Ergebnisse auf Ebene von Gemeinde, Bezirk und Bundesland bereitgestellt. Eine Visualisierung der Wählerströme von der letzten zur aktuellen Landtagswahl sowie alle Ergebnisse aus der Wahltagsbefragung runden das Angebot ab.

Auf seinen Innenpolitik-Seiten informiert der ORF TELETEXT ausführlich über das aktuelle Kärntner Wahlkampfgeschehen, berichtet über die wichtigsten Themen der politischen Debatte und bringt Nachberichte zu Interviews und Diskussionsrunden in Radio und Fernsehen. Im Mittelpunkt der Berichterstattung am Wahlsonntag stehen dann aktuelle Hochrechnungen, Ergebnisse, Wahlanalysen und Reaktionen sowie das bewährte Wahlservice (ab Seite 500) mit allen Detailergebnisse bis auf Gemeindeebene.

Barrierefreie Sendungen zur Landtagswahl in Kärnten

Die „Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatin“ am Dienstag, dem 28. Februar, in ORF 2 von 21.05 bis 22.05 Uhr sowie die Wahlberichterstattung im Rahmen der „ZIB-Spezial“-Sendungen in ORF 2 am Wahlsonntag, dem 5. März, von 15.30 Uhr bis 19.03 Uhr, werden barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscher/innen Lidija Sammer, Barbara Gerstbach und Ferdinand Leszecz übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

