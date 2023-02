PROPSTER launcht nach erfolgreicher Beta-Phase den Marketplace

Die Revolution für Bau- und Generalunternehmen

Wien (OTS) - Wien, 23.02.2023 PROPSTER, das österreichische PropTech als die führende europäische Konfigurations- und Kundenplattform für Immobilienprojektentwickler, gibt heute nach einer erfolgreichen Beta-Phase offiziell den Launch des neuen Bauprodukt-Marketplace bekannt. Der Marketplace ist ab sofort in der PROPSTER Plattform verfügbar und bringt eine Reihe von Innovationen und Vorteilen für Projektentwickler und Generalunternehmer mit sich. Das neue Feature soll dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Immobilienprojektentwicklern sowie Generalunternehmern zu revolutionieren.

Vorteile auf einen Blick:

Für Projektentwickler & Generalunternehmer:

Einfachere Zusammenarbeit direkt mit den Herstellern

Frühzeitige Warnung vor Lieferengpässen oder falschem Einsatz von Produkten in Projekten

Gewerkeübergreifende Produktlisten im selben Format und auf einer einzigen Plattform

Zeitersparnis durch schnellen und einfachen Zugang zu originaler Produktinformationen verschiedenster Hersteller und Kategorien

Effektive Kommunikation mit allen Stakeholdern über einen zentralen Kanal

Möglichkeit zur Wartung von Rahmenvertragsprodukten

Automatische Aktualisierungen von auslaufenden Produkten im Portfolio

Produktklassifizierung von nachhaltigen Produkten auf einen Blick

Für Bauprodukt-Hersteller:

Direkte Pflege der Produkte im Marketplace in Echtzeit

in Echtzeit Möglichkeit zur Ergänzung eigens angelegter Produkte vom Bauträger mit Originaldaten

Zugang zu einer breiten Palette von Funktionen zur Erleichterung der Zusammenarbeit mit Bauträgern , Projektentwicklern sowie Generalunternehmern

, sowie Direkte Kommunikation mit dem Projektverantwortlichen

Frühzeitige Involvierung in das Bauvorhaben

Das besondere Merkmal der neuen Plattform-Komponente ist die unmittelbare und gewerkeübergreifende Verbindung von Bauprodukt-Herstellern und Stakeholdern aus der Immobilienindustrie. Die Kommunikation bezüglich projektrelevanten Produktdaten zwischen den Parteien findet direkt über die Plattform statt. Hersteller von Bauprodukten können ihre Produkte direkt im Marketplace listen und mit Echtzeit-Aktualisierungen pflegen. Eigens, vom Nutzer (Bauträger, Generalunternehmer, Bauunternehmen) angelegte Produkte und Produktlisten für Immobilienprojekte können vom Herstellern direkt geprüft und bei Bedarf mit Originaldaten ergänzt oder vor falschem Einsatz dieser gewarnt werden.

Ein weiteres Highlight ist, dass sich durch Nutzer erstellte Produktlisten automatisch aktualisieren. Darüber hinaus erhalten diese sofort Auskunft, ob die gewählten Produkte weiterhin am Markt verfügbar sind oder eventuelle Lieferprobleme auftreten könnten. Die Möglichkeit, auf unternehmensweit erstellte Produktlisten aus aktuellen oder vorhergegangener Projekten zurückzugreifen, bringt einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil für die Produktauswahl anstehender Projekte. Zusätzlich fördert der Marketplace eine transparente und umfassende Pflege von definierten Standardprodukten, oder der Wartung von Produkten der Rahmenvertragspartner.

PROPSTER wird zukünftig in kontinuierlicher Abstimmung mit den Objektabteilungen der Bauprodukt-Hersteller, Produktlisten als Templates für bestimmte Kundengruppen nach Sinus-Milieu anbieten, um die Erstellung der Produktlisten für die Projektbeteiligten weiter zu vereinfachen. Durch den direkten Austausch von Originaldaten der Hersteller und der automatischen Aktualisierung der Produktlisten der anstehenden Projekte, profitieren Immobilienprojektentwickler, Generalunternehmer, Baufirmen und Hersteller gleichermaßen von einer durchgängigen Datenwartung. Weiters ist eine Bewertung von Bauprodukten durch automatisches Auslesen von Schadstoff-Grenzwerten nach dem DGNB Standard derzeit in Umsetzung. Somit können Produkte automatisch in Richtung Nachhaltigkeit klassifiziert und auf einen Blick erkannt werden.

PROPSTER begrüßt eine enge Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, PropTechs & ConTechs, die ähnlichen Datenbanken für ihre Services benötigen, um die aufwändige Datenwartung für Hersteller auf den unterschiedlichsten Plattformen zu kanalisieren und immer weiter zu vereinfachen. Diese Kollaborationen ermöglichen es, Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren der Baubranche zu schaffen, um die Entwicklung von qualitativen sowie nachhaltigen Projekten sowie von digitalen Services zu verbessern.





“ Durch die Zusammenführung von aktuellen Produktinformationen und durch die Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Plattform werden Hersteller und Nutzer in der Lage sein, ihre Produktportfolios auf einfache und effektive Weise zu verwalten. Dies fördert nicht nur die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Herstellern und Projektentwicklern, sondern steigert auch die Qualität der Daten und verbessert die Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen ”, so Andreas Quast, Co-Founder von PROPSTER.

" Als führende Plattform mit Schwerpunkt Konfiguration von Immobilienprojekten hat PROPSTER eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung und Innovation. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine Plattform zu bieten, die die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Projektentwicklern erleichtert und ihre Arbeitsprozesse vereinfacht. Unser neuer Marketplace ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung und unterstreicht unser Engagement für die Schaffung von Synergien und die Förderung der Zusammenarbeit in der Baubranche ”, so Milan Zahradnik, CEO und Gründer von PROPSTER

Über PROPSTER

Milan Zahradnik gründete Ende 2017 die Sonderwunsch Meister GmbH in Wien. Unter dem Namen PROPSTER managt das Unternehmen über 300 Projekte mit knapp 30.000 Wohn- und Büroeinheiten und einem Projekt-Volumen von rund 5 Milliarden Euro. PROPSTER unterstützt mit seiner digitalen Kundenplattform Bauträger, Immobilienprojektentwickler sowie Generalunternehmen bei der Abwicklung ihrer Wohn- und Gewerbeprojekte. Im Fokus stehen dabei die Optimierung der Abläufe, die Kommunikation und die Organisation mit den Bauherren und Erwerbern. Das Unternehmen betreut derzeit über 180 Kunden und strebt eine weitere Expansion auf dem europäischen Markt an. Im Mai 2021 erhielt PROPSTER in einer Anschlussfinanzierung weiteres Wachstumskapital in Höhe von drei Millionen Euro.

