Terminaviso #APA-Playbook: „Digitalisierungsstrategie auf allen Ebenen“

APA lädt am 9. März zu Expertensessions rund um das Thema „Medien im digitalen Wandel“ – Vorstellung des innovativen Portals zu APA-Lösungen

Wien (OTS) - Als professionelle Partnerin in der Digitalisierung fokussiert die APA – Austria Presse Agentur auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden und bietet zukunftsorientierte NewsTech-Lösungen für den Medien- und Kommunikationsmarkt in der digitalen Transformation.

Das #APA-Playbook greift diese Herausforderung auf, setzt an den Needs der Kundinnen und Kunden an und präsentiert innovative Lösungen auf ganz neue Weise. Wie das gelingt, stellt die APA am Donnerstag, 9. März, bei einem hybriden Event vor.

Programm:

Impuls: Das #APA-Playbook: Digitale Spielzüge für kooperative NewsTech-Lösungen – Die APA-AI-Strategie von Clemens Pig, Geschäftsführender Vorstand APA – Austria Presse Agentur

Session 1: Digitalstrategie in Medien in volatilen Zeiten

Wozu braucht ein Medienunternehmen einen Chief Digital Officer? Welche Rolle nimmt die Funktion des CDO ein und welchen Impact haben digitale Marketingprojekte auf Unternehmen und Märkte? Darüber diskutieren Michael Kaufmann (Leitung Digital OÖ Nachrichten), Andreas Mauczka (CDO APA) und Stefan Pollach (Leiter Online und neue Medien ORF).

Session 2: Digitalmarketing im medialen Umfeld

Wie funktioniert Marketing in einem Medienunternehmen? Sollten auch traditionsbewusste Unternehmen digitale Trends aufgreifen? Und wie sieht eine gelungene Customer Journey aus? Xenia Daum (CEO COPE Content Performance Group) und Barbara Rauchwarter (CMO APA) und Karin Seywald-Czihak (Geschäftsführerin ÖBB Werbung) teilen ihre Expertise.

Session 3: Digital Products und das APA-Playbook

Was macht ein digitales Produkt aus? Wie verlängert man den Produktlebenszyklus im Digitalen, und wie bleibt man am User/an der Userin dran? Darüber diskutieren Patricio Hetfleisch (CMO Tirol Werbung), Florian Jungnikl-Gossy (CPO Falter) und Verena Krawarik (Leitung Innovationsmanagement APA).

Moderation: Nana Siebert, stv. Chefredakteurin Der Standard

#APA-Playbook: Digitalisierungsstrategie auf allen Ebenen

Datum: 09.03.2023, 09:30 - 11:30 Uhr

Ort: Livestream – der Link wird nach Anmeldung einen Tag vor der Veranstaltung versendet

Wien, Österreich

Url: https://eventmaker.at/austria_presse_agentur_eg/apa-playbook_digitalisierungsstrategie_auf_allen_ebenen

