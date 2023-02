ÖBR Jubläumsjahr 2023

40 Jahre staatliche Anerkennung des Buddhismus in Österreich

Wien (OTS) - Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft feiert das Jubiläum der staatlichen Anerkennung der Buddhalehre als Religion

Im Jahre 1983 wurde der Buddhismus in Österreich als erstem Land in Europa staatlich als Religion anerkannt. Aus diesem Anlass plant die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR) 2023 eine ganze Reihe von Veranstaltungen, um den Kontakt mit Buddhismus-Interessierten zu vertiefen.

ÖBR-Präsident Gerhard Weißgrab über die Bedeutung der staatlichen Anerkennung: „Wir, die österreichischen Buddhistinnen und Buddhisten, haben mit dieser Anerkennung nicht nur viele Möglichkeiten der Entfaltung des Buddhismus in unserem Land bekommen, sondern zugleich auch die große Verpflichtung, an einer guten und heilsamen Entwicklung unserer Gesellschaft mitzuwirken. Ich denke, die Weisheit der buddhistischen Lehre war schon lange nicht mehr so wichtig wie gerade heute, wo wir durch sehr herausfordernde Entwicklungen und Krisen gut durchkommen müssen. Ich bin daher auch den vielen Menschen sehr dankbar, die auf unterschiedlichste Weise ihre Kräfte für die Aufgaben der ÖBR zur Verfügung stellen. Sie sind die unverzichtbaren Quellen, um diesen Weg auch wirklich erfolgreich gehen zu können. Zur Freude über unser Feierjahr kommt hier vor allem eine große Dankbarkeit! “

Die wichtigste der umfangreichen Aufgaben der ÖBR besteht natürlich in der aktiven Förderung und Unterstützung der Entfaltung der Lehre des Buddhas in Österreich, und zwar auch in Anerkennung und Wertschätzung der großen Vielfalt buddhistischer Traditionen. Die staatliche Anerkennung schafft hier Möglichkeiten, das auch in der gesamten Breite der Gesellschaft zu tun, wie zum Beispiel durch Anerkennung konfessionell-buddhistischer Schulen, offiziellen buddhistischen Religionsunterricht, bis zur Gründung eines buddhistischen mobilen Hospizes und der Begleitung von Menschen in Krankenhäusern und Gefängnissen. Das sind nur ein paar wenige Beispiele der umfangreichen Aktivitäten der ÖBR.

Das Jubiläumsjahr startet mit einem Festakt zur 40-Jahre-Feier Anfang März im großen Festsaal der Wiener Universität. Danach folgen im Laufe des Jahres österreichweit viele öffentliche Veranstaltungen und ein reger Austausch mit den anderen Religionen und vielen Bereichen der Gesellschaft.

Genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind laufend auf der ÖBR-Website abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR)

Tel.: 0043 1 512 37 19



office @ buddhismus-austria.at

www.buddhismus-austria.at



www.facebook.com/Buddhismusinoesterreich

www.instagram.com/buddhismusinoesterreich

www.youtube.com/user/BuddhismusAT