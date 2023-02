Neue Hoffnung für eine Million Tinnitus-Betroffene

Wien (OTS) - Welttag des Hörens am 3. März: Rund eine Million ÖsterreicherInnen leiden unter Tinnitus, einem ständigen Ohrgeräusch, das so manchen in den sprichwörtlichen Irrsinn treibt. Die wissenschaftlich basierte digitale Gesundheitsanwendung Kalmeda® Tinnitus-App verspricht Abhilfe und konnte in Studien eine Wirkung nach bereits drei Monaten nachweisen. Dennoch wird sie – im Gegensatz zu Deutschland – nicht von der Sozialversicherung erstattet. Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) hat deshalb eine Initiative gestartet und übernimmt für Betroffene die Kosten der ersten drei Monate.

Jeder sechste Mensch im deutschsprachigen Raum ist zumindest zeitweise von Tinnitus betroffen – dem Ohr- oder Kopfgeräusch, das von keiner äußeren Schallquelle verursacht wird. Das sind umgelegt auf Österreich rund eine Million Menschen. Und rund 100.000 Personen geben laut Österreichischer Tinnitus-Liga an, unter der Erkrankung massiv zu leiden.

Vor allem wenn das Symptom chronisch wird, ist es für die Betroffenen oft unerträglich. Es kann sich durch Piepen, Klopfen, Rauschen, Klicken, Pochen oder Brummen äußern und sowohl einseitig als auch auf beiden Ohren bemerkbar machen. Die Lautstärke wird von Mensch zu Mensch, zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich empfunden: vom leisen, fast angenehmen Säuseln bis hin zum Dröhnen von Düsenjets oder Pressluftbohrern.

Menschen, die an Tinnitus leiden, suchen oft vergeblich nach einer helfenden Therapie. „Tinnitus ist eine komplexe Erkrankung, die organische und psychische Ursachen hat“, erklärt HNO-Arzt Johannes Schobel, der im Tinnituszentrum St. Pölten in den letzten Jahren weit über 3.000 PatientInnen betreut hat. Zwar lassen sich die Begleiterkrankung medikamentös therapieren, für den chronischen Tinnitus selbst stehen seiner Einschätzung nach aber keine zufriedenstellenden Therapien zur Verfügung.

Kognitive Verhaltenstherapie via App

Ein vielversprechender Ansatz, der vielen hilft, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Diese ist jedoch, so Schobel, in Österreich kaum verfügbar. Um sie möglichst vielen einfach zugänglich zu machen, haben HNO-ÄrztInnen und PsychologInnen deshalb in Zusammenarbeit die Kalmeda® Tinnitus-App entwickelt.

Es handelt sich dabei um keine simple Wellness- oder Gesundheits-App, sondern eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung (DIGA), die als Medizinprodukt hohe Anforderungen an Qualität und Datensicherheit erfüllen muss. Sie bietet eine wissenschaftlich basierte Therapie, ist zertifiziert und musste den Nutzen durch klinische Studien nachweisen. In Deutschland zählt sie seit Oktober 2020 zur Regelversorgung und wird als erste DIGA überhaupt von gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

Digitale Gesundheitsanwendungen in Österreich noch in den Kinderschuhen

Hierzulande ist eine Erstattung durch die Sozialversicherung noch nicht gegeben. „Daher haben wir uns entschieden, als gemeinnützige Organisation Betroffenen zu helfen und in einer Initiative die Kosten der Kalmeda-App für 90 Tage zu übernehmen“, sagt Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Erste Rückmeldungen sind ermutigend. „Ohne diese Hilfe wäre meine Lebensqualität mit Sicherheit eine viel schlechtere“, berichtet etwa Nutzerin Maria L. aus Mödling. „An schlechten Tagen helfen mir die zur Verfügung gestellten Sounds sehr. Hilfreich und motivierend sind die „Primer“ – Symbole, die mich an das Wesentliche erinnern und die Aufmerksamkeit zu mir selbst und weg vom Geräusch im Ohr lenken. Die App ist kein Wunderding, das den Tinnitus wegzaubert. Aber in meinem Fall habe ich durch die App erkannt, dass ich es selbst in der Hand habe, wie ich dauerhaft damit zurechtkommen werde. Mein gesamter Organismus wird seit der Anwendung durch die Kalmeda-App entlastet.“

In klinischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass es bereits nach dreimonatiger Anwendung der App zu einer signifikanten Reduzierung der Tinnitusbelastung kam. Mehr über die in Österreich von Sanova Pharma vertriebene DiGA unter https://sanova.at/diga/ oder https://kalmeda.at

