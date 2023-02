Neue Geschäftsführung, neues Design: Fonds Soziales Wien stellt Weichen für die Zukunft

Bauer/Winkler/Rosenberg: Gemeinsam gestalten wir die soziale Sicherheit in unserer Stadt

Wien (OTS) - „Der Fonds Soziales Wien ist in den letzten 18 Jahren stark gewachsen: personell und auch in seinen Aufgaben. In Zukunft werden die Aufgaben der Geschäftsführung von zwei in nunmehr sechs Hände gelegt. Geteilte Führung ist längst keine Seltenheit mehr, auch wir wollen die Vorteile für die Weiterentwicklung des FSW nutzen“, hält die Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW), Anita Bauer, fest.

Mit 1. März 2023 werden Susanne Winkler und Michael Rosenberg neben Anita Bauer die FSW-Geschäftsführung übernehmen.

Susanne Winkler ist seit 2004 im FSW beschäftigt, sie hat u.a. die Ombudsstelle des FSW geleitet sowie acht Jahre lang das Büro der Geschäftsführung. Michael Rosenberg leitet seit 2008 das Finanzmanagement des Fonds Soziales Wien. Beide sind seit 2018 stellvertretende Geschäftsführer:innen.

Die Themenvielfalt des FSW wird künftig auf mehrere Schultern aufgeteilt: Anita Bauer, die seit 2018 an der Spitze des FSW steht, wird den Geschäftsbereich Recht und Unternehmenskultur verantworten, Susanne Winkler den Bereich Leistungen und Service und Michael Rosenberg künftig den Bereich Finanzen und Betrieb leiten.

Neuer Außenauftritt des Fonds Soziales Wien und seiner Töchter

„Mit der neuen Geschäftsführung wollen wir unser Selbstverständnis als transparente, moderne Organisation weiter stärken“, so Anita Bauer. Neben der neuen Geschäftsführung präsentiert der FSW auch einen neuen Markenauftritt: „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen und Partnerorganisationen gestalten wir die soziale Sicherheit in Wien – diese Grundhaltung wollen wir auch nach außen stärker repräsentieren.“

FSW: Fördert. Stärkt. Wirkt.

Die Unternehmensgruppe hat sich intensiv Zeit genommen, um den eigenen Markenauftritt und die Markenarchitektur zu überarbeiten und neu aufzustellen. In die Erarbeitung des neuen Außenauftritts, der zentralen Werte und eines neuen Slogans wurden zahlreiche Mitarbeiter:innen und Kund:innen einbezogen. „Der FSW und seine fünf Tochterunternehmen werden in Zukunft noch stärker als eine einheitliche Unternehmensgruppe auftreten. Mit unserem neuen Slogan „Fördert. Stärkt. Wirkt.“ zeigen wir, wofür wir stehen und welche Unternehmenskultur wir leben. Der neue Markenauftritt präsentiert unsere Haltung nach außen, unsere Werte bieten Orientierung für 2.400 Mitarbeiter:innen“, so Bauer weiter.

Gemeinsam gestalten wir die soziale Sicherheit in unserer Stadt

Der FSW zeichnet sich seit vielen Jahren dadurch aus, Leistungen in den Bereichen der Pflege, Obdach- und Wohnungslosenhilfe, Flüchtlingshilfe, Behindertenhilfe sowie für Menschen mit Schuldenproblematiken anzubieten und diese weiterzuentwickeln.

„Unsere Zielgruppen werden vielfältiger, die Bedarfe der Menschen komplexer und die Anforderungen höher. Der aktuelle Personalmangel in vielen Branchen, auch im Pflege- und Sozialbereich, stellt die Sozialwirtschaft vor große Herausforderungen. Aufgabe des FSW ist es, gemeinsam mit unseren 170 Partnerorganisationen auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass die Wienerinnen und Wiener jene Leistungen bekommen, die sie in ihrer individuellen Lebenssituation bestmöglich unterstützen. Denn gemeinsam gestalten wir die soziale Sicherheit in unserer Stadt“, sagt Susanne Winkler zu ihrem Aufgabenbereich.

„Die neue Aufteilung stärkt unseren hohen Qualitätsanspruch und ermöglicht es, noch zielgerichtetere Vorkehrungen für zukünftige Herausforderungen und Weiterentwicklungen zu treffen. Die Digitalisierung ist längst in der Sozialwirtschaft angekommen. Hier wollen wir weitere Impulse setzen, um den FSW zukunftsfit zu halten“, so Michael Rosenberg.

Die beiden neuen Geschäftsführungen wurden international ausgeschrieben. Das Bewerbungsverfahren wurde von einer externen Personalvermittlung durchgeführt. Susanne Winkler und Michael Rosenberg haben sich als Bestgereihte von insgesamt 39 Bewerber:innen in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren durchgesetzt und sind durch das Präsidium des Fonds Soziales Wien am 8. Februar 2023 bestellt worden.

„Mit der neuen Geschäftsführung und der geteilten Führung stehen die Leistungen des Fonds Soziales Wien auf einem sehr stabilen Fundament. Gerade in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten, ist es umso wichtiger, dass sich die Menschen in Wien auf die Leistungen des FSW verlassen können“, betont Richard Gauss, Vorsitzender des Präsidiums.

Über den FSW

Der Fonds Soziales Wien sorgt dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung sowie Grundversorgung für geflüchtete Menschen. Rund 110.000 Kund:innen pro Jahr unterstützt der FSW gemeinsam mit seinen rund 170 Partnerorganisationen rasch und individuell. Der FSW ist außerdem für den Betrieb der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 in Wien verantwortlich.

