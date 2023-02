SP-Prokop/Jagsch: Volle Unterstützung für die Ottakringer Klimateam-Projekte

Bezirksvorsteher Franz Prokop und die SPÖ-Fraktion in der Bezirksvertretung Ottakring unterstützen die zur Umsetzung empfohlenen Projekte des Wiener Klimateams

Wien (OTS/SPW) - Das Wiener Klimateam hat in seiner ersten Runde 2022 mit drei Pilotbezirken auch in Ottakring eine konstruktive Beteiligung für Ideen im Kampf gegen die Klimakrise gebracht. Im 16. Bezirk wurden nicht weniger als 471 Vorschläge von den Bürger*innen eingereicht. Von der aus 20 zufällig gelosten Ottakringer*innen bestehenden Bürger*innen-Jury wurden dann schließlich drei konkrete Projekte ausgewählt und zur Umsetzung empfohlen:

Verkehrsberuhigung der Friedrich-Kaiser-Gasse und Begrünungsmaßnahmen wie Pflanzentröge sowie mehr Sitzmöglichkeiten unter schattenspendenden Bäumen und ein Wasserspiel nach Vorbild der Wendgasse.

Einrichtung eines verkehrsberuhigten Grätzls im Hippviertel zwischen den Straßenzügen Thaliastraße, Neumayergasse, Koppstraße und Lerchenfelder Gürtel, wo für den motorisierten Individualverkehr nur Zu- und Abfahrt erlaubt sein sollen. Dadurch kann einiges der Straßenfläche im Grätzl entsiegelt werden und es können neue Grünflächen mit Pflanzen und Bäumen entstehen. Kleine öffentliche Treffpunkte mit Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten können entstehen, der Brunnenmarkt und die dazugehörigen Geschäfte können vergrößert werden.

Der Verkehrsknoten Bahnhof Ottakring soll zu einem Hauptplatz im 16. Bezirk für gutes Klima werden. Die Überlegungen zum Projekt beinhalten Begrünung und Beschattung mit parkähnlicher Gestaltung des Platzes ebenso wie die Umgestaltung der Kreuzung Paltaufgasse/Hasnerstraße für mehr Platz und Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr, großflächige Kühlung mit Wasser, Beschattung, Entsiegelung, Begrünung, Baumpflanzungen und Photovoltaik-Anlagen und blühenden Hecken an der U3-Station und entlang der S45.

Bezirksvorsteher Franz Prokop ist von den Ideen begeistert: „Sowohl die hohe Anzahl an 471 eingereichten Projektideen als auch das große Engagement der Bürger*innen-Jury und die konstruktiven Diskussionen zeigen, wie wichtig den Ottakringer*innen die Mitgestaltung ihres unmittelbaren Lebensraums und ein klimafitter Bezirk sind. Für mich ist klar: Die konkreten Planungsprozesse sollen noch in diesem Jahr und die Umsetzung dann im Jahr 2024 erfolgen. Die über das Zentralbudget mit über 2 Mio. Euro finanzierten Projekte werden ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung Ottakrings in Richtung Nachhaltigkeit und Klimafitness.“

SP-Klubvorsitzender Stefan Jagsch hebt den Partizipationsaspekt hervor: „Mit dem Projekt wurde auch im Sinne der Mitsprache der Ottakringerinnen und Ottakringer ein neuer Weg beschritten: Nach erfolgreicher Ideeneinreichung hat ja eine zufällig geloste Bürger*innenjury die besten Ideen ausgewählt, die jetzt umgesetzt werden können. Ein Modell der Einbindung und Beteiligung, das Schule machen wird.“ (Schluss)

