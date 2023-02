Casinos Austria macht den März zum Glücksmonat

Wien (OTS) - Der März wird in den Casinos von Casinos Austria besonders aufregend und bringt mit dem Extraquäntchen Glück die Aussicht auf ein legendäres Sommererlebnis: Einen exklusiven Villen-Urlaub für zehn Personen an Kroatiens Küste.



Im März wird in den zwölf Casinos einiges anders als sonst. Denn am 20. März ist Internationaler Tag des Glücks und damit wartet den ganzen Monat hindurch das Glück nicht nur bei Roulette, Black Jack, Poker und Co.

Der Mittwoch wird zum Meetwoch

Damit gibt es im März gleich fünf mögliche Termine für einen persönlichen Glückstag. Jeden Mittwoch, also am 1., 8., 15., 22. und 29. März, trifft man sich in den Casinos und erhält Teilnahmetickets für die Verlosung der Tagespreise und des spektakulären Hauptpreises: Am Dienstag, den 11. April 2023 geht es um ein „Austria Goes Zrce“ Villa Package für bis zu zehn Personen und damit um eine Woche in einer exklusiven Villa und jede Menge Partyspaß an Kroatiens Küste. Außerdem werden am Schlussverlosungstag zwölf VIP-Tagestickets für zwei Personen für „Austria Goes Zrce“ inkl. VIP-Upgrade verlost. Ausführliche Informationen zu den Preisen gibt es auf www.casinos.at.

Glückstag, der 13.

Casino Gäste wissen es bereits: Der 13. ist bei Casinos Austria ein ganz besonderer Tag, um sich auf ein Spiel mit dem Glück einzulassen. So bringt der 13er Glücks-Jeton bei Roulette richtig gesetzt auch am Montag, den 13. März eine Flasche Champagner oder die beliebten Casino Gutscheine.

20. März: Internationaler Tag des Glücks

An diesem Tag warten pro Casino je drei Mal 333 Euro und weitere lokale Promotions und Aktionen. Informationen zu den Extras in den einzelnen Casinos findet man im Eventkalender auf casinos.at.

Bleibt noch zu hoffen, dass auch Fortuna in Feierlaune ist und den Gästen viele weitere Gewinne auch bei Roulette, Black Jack, Poker und Co. beschert.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casinos-Gluecksmonat-Maerz

