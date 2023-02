HYPO Oberösterreich: Top-Rating bestätigt, Ausblick verbessert

S&P verbessert Ausblick der HYPO Oberösterreich von negativ auf stabil und bestätigt A+/A-1 lang- und kurzfristiges Emittentenrating.

Linz (OTS) - Die internationale Ratingagentur Standard & Poor’s hat den Ausblick der HYPO Oberösterreich von negativ auf stabil verbessert und das A+/A-1 lang- und kurzfristigen Emittentenratings bestätigt. Somit weist die HYPO Oberösterreich das beste Rating unter den österreichischen Geschäftsbanken aus.

„Neben dem ausgezeichneten Rating unseres Deckungsstocks mit AA+ und dem Prime-Status im Nachhaltigkeitsrating sehen wir die Verbesserung des Ausblicks im Top-Bankenrating A+ als Erfolg unserer verbesserten Profitabilität und Resilienz unseres Geschäftsmodells“, betont der Vorstandsvorsitzende Klaus Kumpfmüller.

Die gute Qualität der Aktiva samt starkem Kapitalpuffer bieten die stabile Grundlage der HYPO Oberösterreich und ihrer Emissionen. Der wieder zuversichtlicher stimmende Ausblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung inklusive des privaten Sektors spielt ebenfalls für den verbesserten Ausblick eine Rolle:

„Obwohl die Wirtschaft mit den sekundären Auswirkungen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine konfrontiert ist, glauben wir, dass der private Sektor unterstützt von den Maßnahmen der öffentlichen Hand ausreichend widerstandsfähig bleiben wird, um die negativen Folgen begrenzen“, so Kumpfmüller weiter.

Den vollständige Ratingbericht finden Sie hier zum Download: https://www.hypo.at/de/investor-relations/rating.html



Die HYPO Oberösterreich befindet sich zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An dieser sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und die Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft beteiligt.

Im Jahr 2021 erzielte die HYPO Oberösterreich bei einer Bilanzsumme von 8,16 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss vor Steuern von 32,5 Millionen Euro.

Die HYPO Oberösterreich beschäftigt rund 420 Mitarbeiter*innen in 11 Filialen (zehn in Oberösterreich und eine in Wien).

