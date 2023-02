Tierschutz Austria: Prominente Künstler:innen geben Tieren ihre Stimme

Hörfunkspots lassen Schicksalsschläge der Schützlinge aus dem Tierschutzhaus zum Leben erwachen

Vösendorf (OTS) - Monica Weinzettl alias Hauskatze Mia, Gerold Rudle alias Hochzeitstaube Ferdinand und Gerald Fleischhacker alias Laborschwein Merlin geben in den neuen Hörfunkspots von Tierschutz Austria Tieren ihre Stimme. In den 25-Sekunden-Imagespots lassen die Promis so die Schicksalsschläge der tierischen Schützlinge aus Vösendorf zum Leben erwachen. Mit Otto Clemens, auch bekannt als Mister Universum, in der Off-Stimme, wird das Hörerlebnis mit Gänsehaut Momenten abgerundet. Auch Kabarettist und Schauspieler Gery Seidl unterstützt die Aktion.

„In unseren Hörfunkspots wollen wir den Menschen einen Einblick geben, auf welchen Wegen unsere tierischen Schützlinge ins Tierschutzhaus Vösendorf kommen. Großer Dank gilt Monica Weinzettl, Gerold Rudle, Gerald Fleischhacker und Otto Clemens, die durch ihre Stimme die Geschichten dieser Tiere in die Welt hinaustragen. Alle vier Künstler:innen, sowie das Tonstudio MG-SOUND Vienna ermöglichten uns die Aufnahmen ohne jegliche Kosten,“ erzählt Projektleiterin Mag. Lisa Sans.

Die produzierten Imagespots, die in der Zusammenarbeit mit der Agentur Campaigning Bureau entstanden, werden in Wellen über das Jahr hinweg im Radio, zum Start ab heute bei Kronehit, und in weiteren Kanälen ausgespielt. Weitere Tiergeschichten mit prominenten Unterstützer:innen sind bereits in Arbeit.

Die Hörfunkspots können zudem auch auf der Website von Tierschutz Austria gefunden werden: Startseite - Tierschutz Austria - Die Stimme der Tiere. Seit 1846. (tierschutz-austria.at)

Download-Link Hörfunkspots

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kommunikation

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at