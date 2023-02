AVISO: Vorstellung „VIVIENNE - Österreichischer Preis für ökologische Textilien“

Mo., 6. März, 10:00 Uhr, Gemeinwohlstiftung COMÚN & Bundesministerium für Klimaschutz launchen neuen Preis, Österreichische Konsumdialoge präsentieren Programm

Wien (OTS) - Die Gemeinwohlstiftung COMÚN ruft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz einen neuen Preis für ökologische Textilien ins Leben. Dieser richtet sich einerseits an Textilschaffende in Österreich, andererseits an junge Menschen. Bundesministerin Leonore Gewessler ruft persönlich zur Teilnahme auf, die „Designerin des Jahres 2020“ Michel Meyer wirkt in der Jury mit.

Ende Juni finden die „Österreichischen Konsumdialoge 2023: Textilien“ in Hallein bei Salzburg statt, die in Zusammenarbeit mit drei Ministerien, dem Land Salzburg sowie der Modeschule Hallein umgesetzt werden und an denen dutzende internationale Expert*innen & Organisationen mitwirken, das Programm wird präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

Veronika Bohrn Mena, Vorsitzende Gemeinwohlstiftung COMÚ

Nunu Kaller, Kuratorin „ Österreichische Konsumdialoge Textilien

Andrea Luckart, Direktorin Modeschule Hallein

Zeit : Montag, 6. März 2023, 10:00 Uhr

Ort : Café Landtmann, Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien

Anmeldung unter vorstand@gemeinwohlstiftung.at

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinwohlstiftung COMÚN, vorstand @ gemeinwohlstiftung.at, +436607038864