FPÖ – Nepp zu WIFO Berechnung: Ludwig-SPÖ macht das Leben für hunderttausende Wiener unleistbar

Herzlose Politik der SPÖ bei Mieten und Energie – FPÖ fordert Wiener Mietpreisstopp und Senkung der Strom- Gas- und Fernwärmepreise bei der Wien Energie

Wien (OTS) - Die aktuelle Berechnung des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) bestätigt, dass das rote Wien von allen Bundesländern am stärksten von der Teuerung betroffen ist. „Schuld daran sind nicht nur die schädlichen EU-Sanktionen, sondern vorwiegend die herzlose Teuerungspolitik der Ludwig-SPÖ. Tatsache ist, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig mit der Verdoppelung der Fernwärmepreise und den Mieterhöhungen in den Gemeindebauten von bis zu mehreren hundert Euro pro Monat die Wohnungs- und Energiekosten selbst in die Höhe getrieben hat und damit das Leben für hunderttausende Wiener unleistbar macht“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.



Als absolute Heuchelei bezeichnet Nepp die künstliche Empörung der Wiener SPÖ am Scheitern der schwarz-grünen Bundesregierung bei der Mietpreisbremse. „Die Wiener SPÖ könnte Mietpreiserhöhung in den Gemeindebauten genauso aussetzen wie es ihr eigener Bürgermeister Babler in Traiskirchen tut. Leider schieben Ludwig und Co. das eigene Versagen nur ab und treiben damit noch mehr Wienerinnen und Wiener in die Armut“, so Nepp, der einen Wiener Mietpreisstopp sowie eine Senkung der Strom- Gas- und Fernwärmepreise bei der Wien Energie verlangt.



„Mit dem herzlosen Bürgermeister Ludwig wird Wien immer mehr zu einem Teuerungspflaster. Während bei den Bürgern brutal abkassiert wird, genehmigt sich Ludwig selbst die Gehaltserhöhung von 14.000 Euro. Ich fordere den Bürgermeister auf, meinem Beispiel zu folgen und das gesetzlich vorgesehene Gehaltsplus ebenfalls zu spenden“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.





