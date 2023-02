Start der Outdoor-Saison: „50 Dinge im Biosphärenpark Wienerwald“ gibt Tipps und Anregungen

Die neue Broschüre des Biosphärenpark Wienerwald gibt viele Ideen und Inspiration für Kinder, um die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken!

Wien (OTS) - Jede Menge Anregung und Ideen, um die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken bietet die Biosphärenpark Wienerwald-Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“! Zum Start der Outdoor-Saison ging Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky gemeinsam mit Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß auf Erkundungstour am Kinderfreunde-Robinson-Spielplatz im Wiener Biosphärenpark-Bezirk Döbling.

Nicht immer muss man auf Reisen gehen, um Abenteuer zu erleben und Neues zu entdecken. Der Biosphärenpark Wienerwald bietet dies gewissermaßen vor der eigenen Haustüre. In der Natur können Kinder Erfahrungen sammeln, ihrem Entdeckungs- und Forschungsdrang nachgehen, ihre eigenen Fähigkeiten austesten und erweitern, ihre Sinne schärfen, aktiv werden und gleichzeitig zur Ruhe kommen.

„Zeit in und mit der Natur zu verbringen ist enorm wichtig, um ein Gespür für die Umwelt und auch den Klimaschutz zu entwickeln“, ist Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „So lernen Kinder und Jugendliche, dass man vor der eigenen Haustür Verantwortung übernehmen kann und werden damit auch selbst aktiv!“

„In der Zeit, bis die Kinder 12 ½ sind, lässt sich mit Ausflügen und Erlebnissen ein Grundstein an Naturverbundenheit legen. Tiere, Pflanzen, Pilze und Lebensräume, die wir kennen, über deren Besonderheiten wir etwas erfahren haben, bleiben uns in Erinnerung und wecken in uns ein Verständnis für deren Bedürfnisse und die Notwendigkeit sie zu schützen“, betont Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß.

Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“

Kuschelige Wolkentiere oder eigenartig aussehende Insekten? Eine Wiese runterrollen und vor Freude laut schreien oder still und leise durch den dämmrigen Wald gehen und auf das Rascheln im Laub hören? Die liebevoll illustrierte, rund 60 Seiten starke Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“, beinhaltet 50 Tipps inklusive Anleitung, wie man die Natur mit Kindern erfahren und dabei Spaß und Abenteuer erleben kann.

Bezugmöglichkeiten:

Die Broschüre ist kostenlos beim Besucherzentrum Lainzer Tiergarten/Lainzer Tor und in der Stadtinformation - Stadtservice Wien im Wiener Rathaus erhältlich.

Die Broschüre „50 Dinge die du getan haben musst bevor du 12 ½ bist“ wird im Rahmen des Projektes „Biodiversität in Biosphärenpark-Bezirken in Wien 2020-2022“ vom Land Wien sowie aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Monika Kehrer-De Campos

Öffentlichkeitsarbeit, Biosphärenpark Wienerwald Management

Tel: 02233/54 187-15

mk @ bpww.at