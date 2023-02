FPÖ – Amesbauer: „ÖVP-Innenminister Karner lässt Asylchaos weiter eskalieren, anstatt zu handeln!"

4.300 Asylanträge bedeuten einen massiven Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem Jänner 2022 – „Es braucht einen sofortigen Asylstopp“

Wien (OTS) - „Neben seiner substanzlosen ,Asyl-PR-Show´ und seinem Sammeln von Flugmeilen will ÖVP-Innenminister Karner den Bürgern auch mit Zahlenspielereien Sand in die Augen streuen. Fakt ist, dass er dem längst zu einer ,neuen Völkerwanderung´ eskalierten Asylchaos weiter tatenlos zuschaut. Die Jänner-Asylzahlen sind alarmierend und zeigen in Wahrheit ganz klar: Es braucht sofort einen Asylstopp gegen diese illegale Masseneinwanderung!“, erklärte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer zu Berichten des ÖVP-geführten Innenministeriums, wonach die Anzahl der Asylanträge im Jänner verglichen mit dem Dezember 2022 um 40 Prozent zurückgegangen sei.

„Fakt ist, dass 4.300 Asylanträge einen massiven Anstieg von rund 30 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres bedeuten, das letztendlich mit fast 110.000 Anträgen das Katastrophenjahr 2015 in den finstersten Schatten stellte. Wenn Schwarz-Grün und Innenminister Karner, wie leider zu erwarten ist, ihr Totalversagen heuer fortsetzen, dann droht 2023 ein neuer trauriger Rekord bei der illegalen Masseneinwanderung – und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Denn die Zeche für diese schwarz-grüne ,Politik der offenen Grenzen´ bezahlen die Bürger, mit ihrer Sicherheit und ihrem Steuergeld“, warnte Amesbauer.

Es müssten daher sofort effektive Gegenmaßnahmen gesetzt werden, wie etwa die Sicherstellung eines echten Grenzschutzes, die Wiedererrichtung von Ausreisezentren und insgesamt die Deattraktivierung Österreichs als „Asyl-Zielland“. „Wie lange will Innenminister Karner den Österreichern diese unkontrollierte, illegale Masseneinwanderung noch zumuten? Wir Freiheitliche haben mit unserem 23-Punkte-Maßnahmenpaket für einen sofortigen Asylstopp längst eine effektive Handlungsanleitung auf den Tisch gelegt. Der Innenminister muss endlich dafür sorgen, dass diese umgesetzt wird, oder am besten gemeinsam mit seinen schwarz-grünen Regierungskollegen zurücktreten, um nach Neuwahlen den Platz für jene politischen Kräfte auf der Regierungsbank freizumachen, die im Sinne unserer Heimat dazu gewillt sind!“, so NAbg. Hannes Amesbauer.

