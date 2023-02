FPÖ – Schrangl: ÖVP-Wirtschaftsministerium verscherbelt den sozialen Wohnbau

Leistbare Wohnungen bald nur mehr für Superreiche

Wien (OTS) - „Der vermeintliche Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern, den der ÖVP-Abgeordnete Johann Singer in der gestrigen Kurzdebatte im Nationalrat angesprochen hat, findet längst nicht mehr statt. Denn das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium verscherbelt den sozialen Wohnbau mittlerweile an Investoren, anstatt leistbares Wohnen für die Österreicher sicherzustellen. Das ist ein Anschlag auf Österreichs Mieter“, kritisierte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl die „selektive wohnpolitische Wahrnehmung der Volkspartei“.



„Explosionsartige Richtwerterhöhungen werden als sakrale Verpflichtung dargestellt. Leistbare Wohnungen hingegen gibt es bald nur mehr für Investoren, die sie den sozialen Wohnbau zum Sozialpreis billigst aufkaufen und die Wohnungen dann frei an jeden vermieten können. Vermietet wird dann natürlich zu horrenden Mietpreisen, die sich ein ‘Normalsterblicher‘ in Zeiten der Teuerungswelle nicht mehr leisten kann“, bezeichnete Schrangl diese Vorgangsweise als den „größten wohnpolitischen Raubzug der zweiten Republik“.



„Die ÖVP löst keine wohnpolitischen Probleme, sondern verursacht sie und das mit einer Eiseskälte. Da würde es sogar Maggy Thatcher die Sprache verschlagen“, Schrangl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at