Stocker: „Verteidigungsministerin Tanner sorgt für wehrfähiges Bundesheer“

Kritik von NEOS-Wehrsprecher Douglas Hoyos geht völlig an den Fakten vorbei

Wien (OTS) - „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sorgt für ein wehrfähiges Bundesheer. Die Kritik des NEOS-Wehrsprechers Douglas Hoyos in seiner gestrigen Plenarrede geht völlig an den Fakten vorbei. Mit dem ‚Aufbauplan 2032‘ des Generalstabs ist das Verteidigungsressort auf dem besten Weg, das Bundesheer im Kernbereich der militärischen Landesverteidigung zu stärken. Es ist daher gut und wichtig, dass im Bundesheer die notwendigen Fähigkeiten geschaffen werden, um auf dem Gefechtsfeld der Zukunft zu bestehen, und alleine heuer zusätzlich 20 Millionen Euro für die Kaderbereiche und für die Miliz zur Verfügung gestellt werden. Grundlage für diese wichtigen Verbesserungen ist das historisch höchste Bundesheerbudget. Allein in den nächsten vier Jahren beträgt das Verteidigungsbudget 16 Milliarden Euro“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Während die Opposition auf substanzlose Attacken setzt, handelt die Verteidigungsministerin im besten Interesse des Bundesheeres. Ministerin Klaudia Tanner hat richtigerweise erkannt, dass Investitionen in die Ausrüstung nicht ausreichen, sondern auch genügend personelle Ressourcen notwendig sind. Daher wurde der Dienst im Bundesheer attraktiviert. Denn die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Verteidigungsressort das Wertvollste – und diese Wertschätzung wird ihnen nun auch finanziell entgegengebracht: Mit der Anhebung des Mindestgehalts der Militärzeitchargen, der besseren Besoldung von Unteroffizieren - vergleichbar mit jener von Exekutivbeamten - und der Anhebung der Grundvergütung für Grundwehrdiener“, so Stocker abschließend.

