Buchpräsentation: Viel mehr als nur Ökonomie

“… eines der Wissenschaftsbücher des Jahres …” (Der Standard) erzählt die Entstehungsgeschichte der der Österreichischen Schule der Nationalökonomie

Wien (OTS) - Am Montag, 27. Februar, um 17:30 Uhr stellt Alexander Linsbichler im Hayek-Institut (Grünangergasse 1/15) sein neuestes Buch „Viel mehr als nur Ökonomie: Köpfe und Ideen der österreichischen Schule der Nationalökonomie“ vor. Linsbichler ist Lektor an der Universität Wien und Senior Postdoc an der Universität Linz, wo er ein FWF Forschungsprojekt zu Austrian Economics leitet.

Das aktuelle Buch handelt von den Ursprüngen der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ab 1871, dem Jahr der Erstpublikation Carl Mengers „Grundsätze der Volkswirthschaftslehre“ und führt bis ins Jahr 1934, als Ludwig von Mises Wien verließ.

Zuvor hat Alexander Linsbichler „The computable Models of uncountably categorical Theories: An Inquiry in Recursive Model Theory” und “Was Ludwig von Mises a Conventionalist?: A New Analysis of the Epistemology of the Austrian School of Economics” publiziert.

In der zu jener Zeit kreativen und produktiven Atmosphäre Wiens entwickelte sich zwischen Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Kaffeehauskultur die Österreichische Schule der Nationalökonomie. Und so zeichnet das Buch die interdisziplinären und vielfältigen Wiener Ursprünge sowie ihre Spuren in der ganzen Welt nach. Es soll Wissen vermitteln, Ideen stiften, zum Nachdenken und zu tolerant-kritischen Diskussionen anregen – ganz sicher ist es unterhaltsam!

Anmeldung zur Veranstaltung und mehr Information zur Österreichischen Schule finden Sie unter www.hayek-institut.at

Alexander Linsbichler präsentiert sein jüngstes Buch über die Anfänge der Österreichischen Schule der Nationalökonomie

Datum: 27.02.2023, 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: Hayek Institut

Grünangergasse 1/15-1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://hayek-institut.at/veranstaltung/2023_02_27_buchprasentation-viel-mehr-als-nur-okonomie/

