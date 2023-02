Orbis Technologies, Inc. gibt die Übernahme von Mekon Limited und den Plan zur Annahme des neuen Firmennamens ,,Contiem" bekannt

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - Orbis Technologies, Inc. (Orbis) ein weltweit führender Anbieter von Content-Lösungen, Software und Dienstleistungen, gibt die Übernahme von Mekon Limited (Mekon) bekannt, einem Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich auf die intelligente Bereitstellung von Inhalten für große Unternehmen konzentriert. Infolge der Übernahme werden die Unternehmen in Kürze unter dem neuen Namen Contiem firmieren und ihren Hauptsitz in Annapolis, Maryland, haben.

„Vor einigen Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, ein Unternehmen von Weltrang aufzubauen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, die Unternehmen benötigen, um die Inhalte zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen, die ihr Geschäft ausmachen. Nach mehreren Akquisitionen werden alle übernommenen Unternehmen [RSI Content Solutions India Pvt. Ltd., Turn-Key Systems Pty Ltd, Innovasys Ltd., InfoPros, Inc., Writing Assistance, Inc., Mekon Limited] das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen und gemeinsam werden wir Contiem als einen globalen Branchenführer für Content-Services und -Produkte einführen", so Brian Ippolito, Präsident und Geschäftsführer von Orbis Technologies. Herr Ippolito wird seine Rolle als Präsident und Geschäftsführer von Contiem fortsetzen.

Herr Ippolito erklärte dazu: „Zusätzlich zu einem sehr erfahrenen und hoch angesehenen Team für professionelle Dienstleistungen umfasst die Akquisition von Mekon auch Congility, was unsere Fähigkeit zur intelligenten Bereitstellung von Inhalten mit Hilfe ihrer erstklassigen Software verbessert und die Möglichkeiten unserer RSuite Content Management-Plattform erweitert. Mekon erweitert auch unsere europäische Präsenz und ermöglicht es uns, unseren wachsenden Kundenstamm in Großbritannien und in der EU besser zu unterstützen".

Herr Richard Murfitt, Geschäftsführer von Congility, wird die Rolle als Vizepräsident von Contiem für das Segment Lösungen und Dienstleistungen für Großbritannien und die EU übernehmen. Herr Julian Murfitt, CEO von Mekon Ltd, wird die neue Rolle als Geschäftsführender Direktor von Contiem für den Betrieb in Großbritannien und der E.U. übernehmen. „Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeiten und unsere Möglichkeiten, gemeinsame Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Contiem stellt den Höhepunkt an Ideen und strategischem Denken dar, der es uns ermöglichen wird, den Wert von Inhalten für unsere Kunden zu maximieren", so Julian Murfitt.

Informationen zu Contiem

Contiem ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Content-Lösungen, Software und professionellen Dienstleistungen für Unternehmen der Fortune 500 bis hin zur US-Regierung. Contiem bietet eine umfassende Sammlung von Produkten und Dienstleistungen, die für die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten erforderlich sind, die große und kleine Unternehmen und Regierungsorganisationen für ihre globale Geschäftstätigkeit benötigen. Contiem hat seinen Hauptsitz in Annapolis, Maryland. Contiem ist in Großbritannien, Indien, Australien und den Vereinigten Staaten tätig und hat mehr als 400 Kunden in 40 Ländern.

