Österreichische Post beteiligt sich an IT-Dienstleister Agile Actors

Technologie als Erfolgsfaktor

Wien/Chalandri (OTS) - Die Österreichische Post baut ihre bestehende Kooperation mit Agile Actors aus und beteiligt sich mit 80 Prozent am griechischen Softwareentwicklungs- und Data Engineering-Dienstleister. Mit seiner breiten technischen Expertise unterstützt dieses Unternehmen die Post beim Vorantreiben der digitalen Transformation des Konzerns.

„ Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Agile Actors auch auf einer strategischen Ebene weiter auszubauen. Mit seiner Expertise im Bereich Softwareentwicklung sowie seiner flexiblen und agilen Unternehmenskultur stellt dieser Dienstleister eine starke Ergänzung zu unserer weiterwachsenden Inhouse-IT für die weitere Digitalisierung der Post dar. “, so Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.

Das Unternehmen Agile Actors erbringt für seine Kund*innen qualitativ hochwertige Softwareentwicklungs- und Data Engineering-Services durch die Bereitstellung von technischen Kompetenzen, die sich nahtlos in die Entwicklungsumgebung der Kund*innen integrieren lassen. Das Unternehmen gehört in Griechenland mit über 200 technischen Expert*innen zu den größten Communitys für Softwareentwicklung, die für Unternehmenskund*innen in ganz Europa kooperativ zusammenarbeiten.

Agile Actors wurde 2012 in Griechenland gegründet und hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz in der Höhe von knapp 15 Millionen Euro. Dieser wurde mehrheitlich außerhalb Griechenlands erwirtschaftet. Neben der Österreichischen Post wird Agile Actors weiterhin seine bestehenden Kund*innen in Europa unterstützen und sein wachsendes Geschäftsfeld weiterentwickeln.

Über den Preis der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Österreichische Post wird die Beteiligung nach der Equity-Methode bilanzieren.

