KV-Abschluss Schädlingsbekämpfung: Bis zu 9,9 Prozent mehr Lohn

vida-Rosensteiner: „Nachhaltige Reallohnerhöhungen gegen Teuerung erreicht!“

Wien (OTS) - Für die Beschäftigten in der Schädlingsbekämpfung gibt es ab 1. März 2023 durchschnittlich 9,7 Prozent mehr Lohn. „Damit ist ein nachhaltiger und gegen die Teuerung wirksamer Lohnabschluss über der Inflation gelungen“, sagt Monika Rosensteiner, Vorsitzende des Fachbereichs Gebäudemanagement in der Gewerkschaft vida. Die den Verhandlungen zugrundeliegende durchschnittliche Inflation betrug 8,6 Prozent. Die Beschäftigten erhalten somit eine spürbare Reallohnerhöhung. Für Hilfskräfte, die rund 80 Prozent der Beschäftigten ausmachen, gibt es mit 1. März 2023 sogar 9,9 Prozent Lohnplus.

„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen in dieser Branche sehr flexibel sein und eigenverantwortlich sowie unter hohem Zeitdruck arbeiten“, so die vida-Gewerkschafterin weiter und betont, dass sich die Beschäftigten das Einkommensplus mehr als verdient haben. Auch bereits beschlossen wurde im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen das Erreichen von 2.000 Euro monatlichem Bruttomindestlohn: „Mit 1. März 2024 werden die Kolleginnen und Kollegen mindestens 2.000 Euro Mindestlohn bekommen. Das ist ein wichtiger Schritt, das Arbeiten in der Branche attraktiver zu machen“, schließt Rosensteiner.



Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Martin Mandl

Tel.: 0660 521 2646

E-Mail: martin.mandl @ vida.at

www.vida.at