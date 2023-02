BILLA Onlineshop bietet Mitarbeiter:innen von Gurkerl.at Jobs an

BILLA reagiert auf die Kündigungswelle des Onlinelieferdienstes Gurkerl.at und bietet den zur Kündigung angemeldeten Mitarbeiter:innen ab sofort Jobs an.

BILLA reagiert auf Kündigungswelle bei Gurkerl.at

Arbeitseintritt ab sofort möglich: Interessierte können sich unter BewerbungOnlineShop@billa.at jederzeit bewerben

Mitarbeiter:innen in der Logistik sind bei BILLA fest angestellt und profitieren von den Mitarbeiter:innen-Benefits

„Alle Betroffenen, die zur Kündigung angemeldet wurden, erhalten von uns ein konkretes Job-Angebot“, so David Renker, Leiter BILLA Onlineshop

„Wir haben erst Mitte November 2022 in Wien Floridsdorf ein zweites Onlinelager neben Wien Inzersdorf eröffnet und suchen daher geeignete Logistik-Mitarbeiter:innen, denn wir wollen weiter gesund wachsen. Erfolgsfaktor ist für uns die Verschränkung von stationärem Handel und Onlinehandel, um unseren Kund:innen in jeder Lebenslage den besten Service anbieten zu können“, so David Renker und ergänzt: „Alle Betroffenen, die zur Kündigung angemeldet wurden, erhalten von uns ab sofort ein Job-Angebot mit fester Anstellung.“

Große Auswahl im BILLA Online Shop

Der BILLA Online Shop bietet eine Auswahl aus über 10.000 Produkten an. Egal ob Getränke, frisches Obst & Gemüse, Gebäck, Milchprodukte, Wurst, Frischfleisch, Tiefkühlprodukte, Haushaltswaren, Pflegeprodukte, Nahrungsmittel, Babyprodukte oder Tierfutter, der BILLA Online Shop liefert bequem von 6:00 bis 22:00 Uhr nach Hause oder ins Büro oder an einen anderen beliebigen Ort.

