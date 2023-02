MED-EL stellt vor: Welttag des Cochlea-Implantats 2023 - 45 Jahre technologischer Fortschritt für besseres Hören und mehr Lebensqualität

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Heute feiert MED-EL, ein führender Anbieter von implantierbaren Hörlösungen, mit allen, die mit Cochlea-Implantaten leben und von ihnen profitieren. Mit dem Welttag des Cochlea-Implantats wird die enorme technologische Entwicklung seit der Erfindung des modernen Cochlea-Implantats vor 45 Jahren gewürdigt. Für MED-EL ist es auch ein Grund, auf große Erfolge zurückzublicken: Rund eine Million Cochlea-Implantate (CI) wurden bereits implantiert und verhelfen Menschen auf der ganzen Welt zu besserem Hören.[1]

Die heute bekannten Cochlea-Implantatsysteme mit ihrer kleinen Bauform und der integrierten zukunftsweisenden Technologie haben einen langen Weg zurückgelegt, seit die österreichischen Wissenschaftler Ingeborg und Erwin Hochmair Anfang der 1970er-Jahre an ihren ersten Geräten arbeiteten. Die ersten CI erforderten zwar sperrige Audioprozessoren, die am Körper getragen werden mussten, aber sie revolutionierten die Art und Weise, wie Menschen mit sensorineuralem Hörverlust die Welt erleben konnten, indem sie ihnen den Sinn für Klang und Sprache zurückgaben. Heutige Hörimplantate sind viel kleiner, werden hinter dem Ohr getragen und verfügen über eine innovative Technologie, die es den Trägern ermöglicht, alle Klänge und sogar feine Musiknuancen wahrzunehmen. Vor zehn Jahren vereinfachte der RONDO Audioprozessor von MED-EL das Leben der Hörgeräteträger, indem er Mikrofon, Prozessor, Spule und Stromversorgung in einem kompakten, münzgroßen Gerät vereinte.

Die Zukunft der Cochlea-Implantate ist ebenfalls vielversprechend: Vollständig implantierbare Cochlea-Implantate werden bereits klinisch getestet, und es gibt neue Funktionen mit künstlicher Intelligenz.

Verbesserte Lebensqualität

Kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Design ermöglichen Hörgeschädigten jeden Alters eine neue Lebensqualität. Studien haben gezeigt, dass Kinder, die gehörlos zur Welt kommen, am meisten davon profitieren, wenn sie so früh wie möglich, idealerweise im ersten Lebensjahr, ein Implantat erhalten.[2] Eine frühe Implantation ermöglicht es ihnen, ähnliche Sprachfähigkeiten zu entwickeln wie normal hörende Kinder.[3] Colleen, eine in den USA lebende Mutter, sagt über ihren Sohn: „Liams Implantate gehören zu seinem Leben, aber sie definieren oder begrenzen ihn nicht. Dank seiner Implantate wird er das Leben führen, das ich mir für ihn vorgestellt habe, als er noch ein Baby war."

Glücklicherweise sind Implantate nicht nur für Kinder geeignet. Auch für erwachsene Hörgeschädigte kann ein CI die Lebensqualität wiederherstellen, ein aktiveres Sozialleben ermöglichen und die Beziehungen zu Familie und Freunden stärken.

„Ohne mein Cochlea-Implantat wäre ich nicht in der Lage gewesen, all die Leistungen zu erbringen, die ich im Laufe der Jahre erbracht habe, und ein so gutes Verhältnis zu meiner Familie, meinen Freunden und Lehrern zu haben", erklärt Sharlene, eine CI-Trägerin aus den Philippinen.

Dennoch gibt es viele potenzielle Kandidaten, die kein CI erhalten. Während bei Kindern fast alle Implantate erstattet werden, ist dies bei Erwachsenen kaum der Fall, wodurch viele Menschen mit hochgradiger Schwerhörigkeit benachteiligt sind. Durchschnittlich erhalten weniger als 10 % der Personen, die davon profitieren könnten, ein CI.[4]

Schwerhörigkeit so früh wie möglich behandeln

Schwerhörigkeit wird noch immer ignoriert oder als Teil des Alterns hingenommen. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Wissenschaft kann eine unbehandelte Schwerhörigkeit das Risiko einer Demenzerkrankung um bis zu 8 % erhöhen.[5] Dies zeigt, wie wichtig es ist, selbst kleinste Anzeichen einer Schwerhörigkeit ernst zu nehmen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Angehörigen.

„Hörverlust muss nicht als Teil des Lebens und des Älterwerdens akzeptiert werden. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, Probleme mit dem Hören hat, ist es wichtig, frühzeitig professionellen Rat einzuholen", so Ingeborg Hochmair, Gründerin und CEO von MED-EL.

Auf der Website von MED-EL finden Sie wertvolle Informationen, u. a. einen Überblick über die verschiedenen Arten von Hörverlust und einen kostenlosen Online-Hörtest zur Erkennung einer möglichen Hörminderung.



