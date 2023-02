Berufliche Umorientierung geplant? Die BerufsInformationsZentren (BIZ) des AMS beraten seit 35 Jahren

Wien (OTS) - Seit 35 Jahren beraten die BerufsInformationsZentren (BIZ) des AMS Menschen in Sachen Bildung und Beruf. Im Jahr 2022 haben über 28.000 BIZ-Beratungen stattgefunden, davon 12.510 für Erwachsene. Mehrere Begleitstudien des Forschungsinstituts abif in einigen Bundesländern zeigen deutlich den Erfolg der Berufs- und Bildungsberatungen für Erwachsene: Für 80% der Wiener Kund_innen war die BIZ-Beratung rückblickend eine bedeutsame Erfahrung in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung. 96% der steirischen Kund_innen würden das BIZ weiterempfehlen.

2022: 28.000 BIZ-Beratungen, davon 45% Erwachsene

Berufs- und Bildungsberatung hat im Kontext eines dynamischen Arbeitsmarkts, der sich durch eine immer noch sehr hohe Anzahl an offenen Stellen und einem starken Fachkräftemangel kennzeichnet, eine große Bedeutung für Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Kompetente und umfassende Beratung finden veränderungswillige Personen in den BerufsInformationsZentren (BIZ) des AMS, deren Leistungen auch immer stärker in Anspruch genommen werden: 2022 wurden 28.000 BIZ-Beratungen durchgeführt, davon 12.510, d.h. 45% für Erwachsene. Derzeit sind 239 Mitabeiter_innen des AMS auch in BIZ tätig.

„Unsere Arbeitswelt wird immer komplexer, die Berufsbilder und Weiterbildungsmöglichkeiten immer vielfältiger. Menschen, die sich beruflich umorientieren oder weiterqualifizieren möchten, aber noch Orientierung benötigen, sind eingeladen, in eines der 73 BerufsInformationsZentren zu kommen und dort ihre eigenen Stärken und Interessen besser kennenzulernen, berufliche Möglichkeiten zu entdecken oder Bewerbungsstrategien zu entwickeln“, erklärt Johannes Kopf, Vorstand des AMS Österreich.

Begleitstudien zeigen hohe Kund_innenzufriedenheit

Die Performance der BIZ wurde vom Forschungsinstitut abif durch Begleitstudien evaluiert. Im Fokus der Evaluierungen standen dabei 2015 die BIZ Tirol und Burgenland, 2021 die BIZ Steiermark und 2022 die BIZ Wien.

Die wichtigsten Ergebnisse der Begleitstudien:

• Unmittelbarer Outcome nach Beratung: Bei 99% der BIZ-Kund_innen, die mit bestimmten Anliegen und Fragen kamen, konnten diese ganz oder teilweise geklärt werden. (BIZ Burgenland/Tirol)

• Outcome 1,5-2 Jahre nach Beratung: Für 80% der BIZ-Kund_innen hatte die Beratung Bedeutung für ihre weiteren Schritte. (BIZ Wien)

• 96% der Personen mit BIZ-Beratungserfahrung würden das BIZ weiterempfehlen (BIZ Steiermark)

Mag.a Andrea Egger, Geschäftsführerin und Sozialwissenschafterin bei abif, fasst die Ergebnisse zusammen: „Unsere Evaluierungen zeigen, dass die besondere Stärke der BIZ-Beratung darin liegt, Kund_innen bei beruflichen Entscheidungen zu unterstützen und mit ihnen sehr konkret an der Planung der nächsten Schritte zur Realisierung zu arbeiten. Bereits nach einer Einmalberatung gehen die Kund_innen mit handfesten Beratungsergebnissen hinaus und wissen, was sie als nächstes tun werden. Die allermeisten Personen setzen das in der Folge auch um, indem sie in eine bestimmte Richtung weiter recherchieren, ihren Lebenslauf umgestalten, eine Ausbildung beginnen oder sich um eine Praktikumsstelle oder Job bewerben.“

Mag.a Egger unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung der BIZ:

„Die BerufsInformationsZentren erfüllen die Empfehlungen des Europäischen Zentrums für die Förderung von Berufsbildung (CEDEFOP), indem sie allen Personen, unabhängig von ihrem Erwerbsstatus und ihrer sozioökonomischen Lage, kostenfreie und qualitativ hochwertige Berufsberatung in ganz Österreich bieten.“

Leistungen der BerufsInformationsZentren (BIZ)

Seit 35 Jahren bieten die BerufsInformationsZentren des AMS kompetente Beratung in Sachen Berufs- und Bildungsberatung. Die Dienstleistungen der BIZ

• richten sich an alle Personen,

• sind kostenlos und freiwillig,

• bevorzugen keinen Ausbildungsweg und

• erfolgen objektiv und umfassend.

