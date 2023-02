Termin-Aviso: Im Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz – ein philosophischer Abend der anderen Art

Job-Transfair lädt am 6. März 2023 ab 19:00 Uhr zum Philo-Café in die KANT_INE Vierzehn in der Sargfabrik.

Wien (OTS) - Sie kann Bewerbungsschreiben verfassen, dichten, sich in Stile hineindenken, programmieren, Schulaufgaben erstellen, kreative Konzepte entwerfen, Fragen beantworten… was kann sie eigentlich nicht?

Um dem auf den Grund zu gehen, empfängt Philoskop-Geschäftsführerin Cornelia Mooslechner-Brüll die aktuell vieldiskutierte künstliche Intelligenz ChatGPT als Gesprächspartnerin im philosophischen Café: Bei freiem Eintritt sind am Montag, 6. März 2023, ab 19:00 Uhr alle Interessierten herzlich eingeladen, in der KANT_INE Vierzehn in der Wiener Sargfabrik mitzudiskutieren und über die Zukunft der künstlichen Intelligenz zu philosophieren.

Die Fragen, die die akademisch philosophische Praktikerin Mooslechner-Brüll mit der KI und über sie diskutieren will: Wo liegen die Grenzen der künstlichen Intelligenz? Welche und wie viel Arbeit werden wir uns zukünftig ersparen? Welche Arbeitsplätze gehen verloren? Können wir uns vielleicht jetzt auf anderes konzentrieren? Wenn die Kreativität ersetzt werden kann, was ist dann noch der Mensch? Werden wir Freunde sein?

Wann: 6. März 2023, ab 19:00 Uhr

Wo: KANT_INE Vierzehn in der Sargfabrik, Goldschlagstraße 169, 1140 Wien

Eintritt frei, Anmeldung unter philo-cafe@jobtransfair.at erbeten.

Das philosophische Café unter dem Motto „KANT_INE denkt nach“ ist eine Veranstaltungsreihe der BFI Wien-Tochter Job-Transfair für alle, die gerne denken, philosophieren und diskutieren. In unregelmäßigen Abständen werden dazu spannende Gäste wie Konrad Paul Liessmann, Lisz Hirn, etc. zum Philosophieren über die spannenden Fragen unserer Zeit in die KANT_INE Vierzehn in der Sargfabrik geladen.

