FPÖ – Seidl: Bauliche Zustände der Klinik Ottakring sind Synonym für den Zustand der Wiener Spitäler

WiGeV-Führung ist umgehend auszutauschen

Wien (OTS) - Ein Bericht in der heutigen Kronenzeitung offenbart, wie schlimm es um die Klinik Ottakring tatsächlich steht. Neben Ärzte- und Pflegermangel bröckelt auch die Fassade im wahrsten Sinn des Wortes. So musste ein Zimmer bereits gesperrt werden, da es für die Patienten unzumutbar ist, sich darin aufzuhalten. In anderen Zimmern regnet es hinein, pfeift der Wind durch und sie lassen sich ob undichter Fenster auch nicht ordentlich beheizen. Den Patienten drohen nach erfolgreichen Operationen andere Krankheiten wie etwa Lungenentzündungen. „Anstatt sofort nach der ersten Meldung eine Sanierungsfirma zu beauftragen, muss von Seiten des WiGeV erst monatelang geprüft werden. Was genau in so einem Fall zu prüfen ist, erschließt sich mir nicht. Zudem ist es inakzeptabel, auf die Generalsanierung, die 2038(!) abgeschlossen sein soll, zu verweisen. Ich fordere von SPÖ-Stadtrat Hacker, hier umgehend zu handeln und eine sofortige Sanierung zu beauftragen“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.

Abschließend stellt der Freiheitliche einmal mehr fest, dass das WiGeV-Management mit seinen Aufgaben offenbar vollkommen überfordert ist und umgehend ausgetauscht werden muss. „Eine Neuorganisation mit fähigen Managern, die Ahnung von der Materie haben, ist unumgänglich!“

