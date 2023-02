Terminaviso: Das Muslimische Forum Österreich stellt die Österreichische Islamkonferenz (ÖIK) als neue Dialogplattform vor

Die neu eingerichtete und durch den europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds geförderte „Österreichische Islamkonferenz“ (ÖIK) nimmt ab sofort ihre Arbeit auf.

Wien (OTS) - Die ÖIK geht auf die Initiative des österreichischen Theologen Mouhanad Khorchide zurück, der gemeinsam mit engagierten Muslim*innen den Trägerverein der ÖIK, das Muslimische Forum Österreich (MFÖ), gründete.

Da in Österreich bislang eine Plattform fehlt, an der sämtliche Vertreter*innen aus der Gesellschaft in regelmäßiger und institutionalisierter Form mit Muslim*innen ins sachliche Gespräch kommen können, soll die „Österreichische Islamkonferenz“ (ÖIK) diese Lücke schließen. Eine optimale Umsetzung der Projektziele bedarf zudem der Einbindung zentraler Akteure des muslimischen Lebens in Österreich. Deshalb streben wir zurzeit das Gespräch mit Vertreter*innen der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) sowie mit weiteren muslimischen Institutionen an.



Mit der Errichtung der Österreichischen Islamkonferenz wollen wir den Grundstein für eine Plattform legen, in der ein fruchtbarer Dialog mit der Gesamtgesellschaft stattfinden kann. Wir laden daher alle an diesem Dialog interessierten Institutionen ein, sich bei uns zu melden. Wir werden in den kommenden Tagen auch aktiv das Gespräch mit Vertreter*innen aus der österreichischen Zivilgesellschaft suchen , unterstreicht Khorchide.

In der Pressekonferenz am Montag werden die Inhalte und der Ablauf der bevorstehenden ersten Sitzungen der Österreichischen Islamkonferenz sowie Informationen zum Verein Muslimisches Forum Österreich vorgestellt.



Redner: Mouhanad Khorchide

Datum: Montag, 27. Februar 2023, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Anmeldung bis 26.02.2023 unter office @ mfoe.info möglich







Rückfragen & Kontakt:

Mouhanad Khorchide

Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster

Obmann des Vereins Muslimisches Forum Österreich

khorchide @ uni-muenster.de

Tel.: 0049 175 6223096

Muslimisches Forum Österreich

office @ mfoe.info

https://www.mfoe.info/