Dr. Andreas Bracher ist neuer Head of Medical Affairs bei Biogen Österreich

Wien (OTS) - Mit Anfang des Jahres hat Dr. Andreas Bracher die Rolle als Head of Medical Affairs bei der österreichischen Niederlassung des amerikanischen Biotechnologiekonzerns Biogen übernommen. Er steht damit dem Medical Affairs Team vor und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Dr. Bracher verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der biomedizinischen Forschung und der pharmazeutischen Industrie mit besonderem Fokus auf die Onkologie, Neurowissenschaften und Infektionskrankheiten. Seine berufliche Laufbahn startete er in der Forschung an der University of Alabama at Birmingham (USA) und danach an der Medizinischen Universität Wien bevor er 2012 in die Industrie wechselte, wo er unter anderem bei Novartis und MSD in verschieden Rollen im medizinischen sowie kommerziellen Umfeld tätig war. In seiner letzten Funktion war Dr. Bracher als Country Medical Head Oncology bei dem Pharmaunternehmen MSD für medizinische Themen innerhalb der Onkologie verantwortlich.

Dr. Bracher wurde im PhD Programm „Vascular Biology“ an der Medizinischen Universität Wien promoviert und hatte davor das Studium der medizinischen und pharmazeutischen Biotechnologie an der FH IMC Krems abgeschlossen. Er ist verheiratet, Vater von 3 Kindern und lebt in Wien.

„Biogen verfügt über eine der branchenweit am stärksten diversifizierten Pipelines auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Durch seine Pionierarbeit konnte das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mehrfach den Behandlungsstandard für PatientInnen in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf verändern. Ich freue mich daher sehr, nicht nur mit unseren bereits auf dem Markt befindlichen hochinnovativen Medikamenten, sondern auch mit den kommenden Innovationen, u.a. bei Alzheimer, Depression oder ALS den PatientInnen bahnbrechende Medikamente zu liefern und so die öffentliche Gesundheit zu unterstützen“, erklärt Andreas Bracher seine Begeisterung für die neue Position.

Zusätzlich betont er: „Mein Ziel ist es als translationale Brücke zwischen Wissenschaft, Gesundheitssystem und Patientenversorgung zu fungieren und damit höchste Versorgungsstandards zum Wohl der PatientInnen sicherzustellen. Mit unserer Arbeit und unseren Produkten können wir das Leben von PatientInnen und deren Angehörigen nachhaltig zum Besseren beeinflussen– Das ist Auftrag und Antrieb zugleich.“

Dr. Michael Kreppel-Friedbichler, General Manager Biogen Österreich, ergänzt:

„Mit seiner breit gefächerten Erfahrung und seinem offenen und innovativen Mindset, ist Andreas Bracher die richtige Besetzung für diese Schlüsselfunktion in unserem Managementteam. Gemeinsam mit seinem Team wird er helfen den medizinisch-wissenschaftlichen Führungsanspruch von Biogen weiter zu stärken als auch den fachlichen Austausch mit und zwischen den FachexpertInnen im Gesundheitswesen zu vertiefen und auszubauen.“

Über Biogen

Als Pionier in den Neurowissenschaften erforscht, entwickelt und vermarktet Biogen weltweit innovative Arzneimittel für Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen und in verwandten Therapiefeldern. Biogen wurde 1978 als eines der ersten globalen Biotechnologieunternehmen von Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray und den späteren Nobelpreisträgern Walter Gilbert sowie Phillip Sharp gegründet. Heute verfügt Biogen über das umfangreichste Medikamenten-Portfolio zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS), die erste zugelassene krankheitsmodifizierende Therapie gegen spinale Muskelatrophie (SMA) und vertreibt Biosimilars von hochentwickelten Biologika. Wir fokussieren uns auf die Weiterentwicklung unserer Forschungsprogramme in den Neurowissenschaften, die den Behandlungsstandard in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf für Patienten verändern könnten. Seit 1997 ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Österreich vertreten.

Im Jahr 2020 startete Biogen eine weltweite, auf 20 Jahre angelegte und 250 Millionen Dollar umfassende Initiative, um die eng miteinander verknüpften Themen Klima und Gesundheit anzugehen. Healthy Climate, Healthy Lives™ hat das Ziel, den Einsatz fossiler Brennstoffe in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens zu stoppen. Zudem möchte Biogen im Rahmen der Initiative gemeinsam mit renommierten Institutionen einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Gesundheitsversorgung leisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.biogen.at .

