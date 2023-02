Handwerk & Baukultur – Chancen & Herausforderungen für die Weltkulturerbe-Regionen Semmering-Rax und Semmering-Schneealpe

Einladung zur Auftaktveranstaltung am 10. März 2023 im Südbahnhotel Semmering

Regionen Semmering, NÖ, STMK, Wien (OTS) - In der Auftaktveranstaltung werden das Projekt und dessen Ziele vorgestellt. Regionale Interessensvertreter*innen und Expert*innen aus Politik, Handwerk, Ausbildende sowie die interessierte Bevölkerung werden zur Beteiligung und Weiterentwicklung des Projekts eingeladen. Unter anderen berichten Vertreter anderer Regionen, die ähnliche Projekte bereits erfolgreich umgesetzt haben aus der Praxis.

Initiative und Idee

Arch. DI Johanna Digruber stammt selbst aus dem ländlichen Raum. 2008 gründete sie mit ihrem Partner das Studio HARDDECOR ARCHITEKTUR in Wien und Mitterbach am Erlaufsee. Architekt*innen sind weit über das Planen von Einzelgebäuden tätig. Baukultur umfasst Themen wie Stoppen des Bodenverbrauchs, der Schaffung von Lebensqualität in Orten, nachhaltigen Tourismus, klimaschonende Mobilität und vieles mehr. So richtet sich der Blick von Johanna Digruber auf die Situation und die Entwicklung in ländlichen Regionen, die unter Versiegelung von Flächen, Leerständen in Orten, Qualität in Planen und Bauen, Aussterben des traditionellen Handwerks sowie Perspektivlosigkeit und Abwanderung der Jugend leiden. Langfristige, gesamtheitliche und nachhaltige Konzepte sind dringend nötig.

Das Pilotprojekt Handwerk & Baukultur

In den Regionen Semmering-Rax und Semmering-Schneealpe, die durch hochwertige, meist denkmalgeschützte Baukultur geprägt sind, ist Erhalt, Fortführung und innovative Weiterentwicklung des „traditionellen Handwerkes“ von strategischer ökonomischer und sozialer Bedeutung. So sollen etwa – in einem ressortübergreifenden Projekt vieler Partner –Leerstände für Gewerbe- und Handwerkerhöfe genutzt werden und attraktive Ausbildungszentren für die Jugend geschaffen werden. Das Bewusstsein für den Wert des Handwerks als immaterielles Kulturerbe soll vermittelt werden.



Die Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax besteht aus den acht Gemeinden Breitenstein, Gloggnitz, Payerbach, Prigglitz, Reichenau an der Rax, Schottwien, Schwarzau im Gebirge und Semmering. Die Kleinregion bildet einen Teil der Leader-Region NÖ-Süd, weiters sind die vier Gemeinden Gloggnitz, Reichenau an der Rax, Payerbach und Schwarzau im Gebirge der Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal angeschlossen.



Die Aufgabe umfasst in mehreren Etappen die von den Gemeinden im „Strategieplan 2021-2025 für die Weltkulturerberegion Semmering“ verankerten Ziele, wie u.a. neue kreative Arbeitsstätten zu forcieren und die Vermarktung regionaler Produkte zu stärken. Damit ist die Möglichkeit eines Strukturwandels und der Standortentwicklung der Region verbunden. Potentiale und vorhandene Ressourcen vor Ort, wie Gebäudebestand, kulturelle Einrichtungen, Gewerbe- und Handwerksbetriebe, die demografische Entwicklung zwischen Abwanderung, Zweitwohnsitzen, Tourismus und Sommerfrische werden erhoben und analysiert. Auf dieser Basis werden unter Einbeziehung eines Expert*innenpools aus Administration, Institutionen, Denkmalschutz, Handwerk, Ökonomie und der Bevölkerung mögliche Szenarien und Visionen ausgearbeitet. Im Anschluss werden unter ergänzender Beteiligung eines Partnernetzwerkes die Rahmenbedingungen für die Umsetzung und Realisierung festgelegt.



Termin:

Freitag, 10. März 2023, 16:00 Auftaktveranstaltung, 20:00 Gemeinsamer Ausklang



Ort: Südbahnhotel Semmering Südbahnstraße 27, 2680 Semmering-Kurort



Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 03.03.2023, 12 Uhr unter

E: weltkulturerbe @ region-semmeringrax.at





Rückfragen & Kontakt:

Arch. DI Johanna Digruber

HARDDECOR ARCHITEKTUR

digruber @ harddecor.at

+43 664 541 5643

Westbahnstrasse 8 D1 | A-1070 Wien

Hauptstraße 25 | A-3224 Mitterbach am Erlaufsee

http://harddecor.at