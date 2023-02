„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Ukraine – Waffen nieder, aber wie?

Am 24. Februar um 22.50 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Analysen zu ein Jahr Angriffskrieg in der Ukraine gibt es viele. Doch wie kann es tatsächlich schnell zu einem Waffenstillstand kommen? Welche Positionen müssten dafür sowohl Russland als auch die Ukraine aufgeben?

Dazu diskutieren am Freitag, dem 24. Februar 2023, um 22.50 Uhr in ORF 2 beim konstruktiven Streitgespräch bei Patricia Pawlicki:

Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, der am Tag des Angriffes Russlands auf die Ukraine sein Aufsichtsrats-Mandat bei der Russischen Bahn niedergelegt hat. Er kritisiert die Reduzierung des Konflikts auf „Gut und Böse“ und appelliert dafür, schnell auf eine komplett neue Weltordnung zu reagieren.

Martin Weiss, der langjährige Botschafter für Österreich in Washington, leitet den Thinktank „Salzburg Global Seminar“. Er war gerade in den USA, wo der Krieg komplett anders wahrgenommen wird als in Europa, und meint, es brauche noch mehr Unterstützung des Westens.

