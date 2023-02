Kärnten-Wahl 23: Echt stark für Kärnten - das SPÖ Programm

Sucher: 275 Maßnahmen, Ideen und Anregungen für ein erfolgreiches Kärnten - das ist unser Programm für 2023 und die Zukunft

Klagenfurt (OTS) - Um die Themenvielfalt und Breite des Wahlprogramms der SPÖ Kärnten entsprechend darzustellen, präsentierte LH Peter Kaiser mit den jeweiligen Referent*innen aus der Landesregierung und fallweise Expert*innen das Zukunftsprogramm der SPÖ Kärnten in sechs eigenen thematischen Pressekonferenzen. Die vorgestellten Themen: Gute Arbeit, starke Wirtschaft; Beste Bildung; Leistbares Leben; Moderner Sozialstaat; Solidarische Gesellschaft; Gesunde Zukunft und Ehrliche Klimapolitik geben Antworten auf die dringendsten Herausforderungen der Gegenwart und öffnen Möglichkeiten einer erfolgreichen Zukunftsgestaltung.

„Unser Wahlprogramm fusst auf den Fundamenten 10 Jahre erfolgreicher Arbeit für Kärnten, wir wollen den Weg Kärntens stabil und sicher fortsetzen. Natürlich sind auch unsere Erfahrungen und Lehren aus den bewältigten Krisen der letzen Jahre - von Hypo bis Corona - mit in das Programm eingeflossen und wir nehmen Bezug auf aktuelle Herausforderungen“, erläutert SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

So stellt das Programm der SPÖ Kärnten einerseits den kontinuierlichen Weg zur Kinder- und familienfreundlichste Region Europas dar, setzt weiterhin Schwerpunkte in den Bereichen Gesundheit, Wohnen und Bildung - unterstützt aber auch akut in der Teuerungswelle durch diverse Förderungen und Unterstützungen wie den Kärnten Bonus - der auch in der nächsten Legislaturperiode seine Fortsetzung finden soll. Darüber hinaus hat sich die SPÖ Kärnten aber auch in den Bereichen alternativer Energiegewinnung, neuer Raumordnung und Umwelt- und Klimaschutz viel vorgenommen.

„Wir arbeiten enkelverantwortlich und nachhaltig für Kärnten und orientieren uns dabei an den Notwendigkeiten und Bedürfnissen der Kärntnerinnen und Kärntner. Was braucht unser Land, was brauchen vor allem die Kärntnerinnen und Kärntner, um heute und in Zukunft erfolgreich und selbstbestimmt leben zu können? Die Beantwortung dieser Fragen zieht sich als roter Faden durch unser Programm. Mit billigen Parolen und unmöglichen Versprechungen können wir nicht dienen, wie manche Mitbewerber dies gerne tut“, so Sucher.

Am Freitag den 24.02. – am Vorwahltag - wird das stärkste Programm für Kärnten in Klagenfurt noch einmal symbolisch präsentiert: 275 SPÖ Kärnten-Mitglieder werden morgen früh in der Rosentaler Straße und in der Völkermarkter Straße ihre Unterstützung für das Programm der SPÖ Kärnten und den Landesparteivorsitzenden Peter Kaiser sichtbar machen!

„Die SPÖ Kärnten hat in Sachen seriöser Politik in den letzten zehn Jahren den Takt in Kärnten angegeben. Wir setzen diese Ernsthaftigkeit auch 2023 in unserer Wahlbewegung fort. Angefangen bei wenigen, aber dafür nachhaltigen Streumittel, wie einem recycelbaren Kugelschreiber über Werbefolder auf Naturpapier in Österreich gedruckt, bis hin zur Grundsatzentscheidung eben nicht „in den Wahlkampf zu ziehen“, sondern mit den besten Ideen und Persönlichkeiten zu bewegen und zu motivieren. Wir verwenden keine großflächigen Plakate, wir klopfen an Türen und reden mit den Kärntnerinnen und Kärntnern. Nur so lässt sich vernünftige Politik machen, von Mensch zu Mensch - auf Augenhöhe“, so Sucher.

