Wir sagen Danke: Die OÖNachrichten sind eine der auflagenstärksten Tageszeitungen in Österreich

Linz (OTS) - Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) bestätigen einmal mehr: Journalismus, der Land und Leuten nahe ist und sich im besten Sinne deren Anliegen verpflichtet fühlt, erfährt auch in schwierigen Zeiten deutlichen Zuspruch. Mit 98.187* verkauften Exemplaren (davon 15.512* Stück ePaper) und 122.634** verbreiteten Exemplaren (davon 16.614** Stück ePaper) gehören die OÖNachrichten laut ÖAK zu den auflagenstärksten Tageszeitungen in Österreich.

Eine Abonnentenquote von 91,1**** Prozent spricht diesbezüglich eine ganz klare Sprache. Mit 89.414*** Abonnements sind die OÖNachrichten in diesem Bereich die drittgrößte Tageszeitung in Österreich. „Wir freuen uns, den vielen treuen Leserinnen und Lesern ein verlässlicher Wegbegleiter zu sein“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi. „Sie erwarten Unabhängigkeit, Seriosität und Relevanz in unserer Themensetzung, und diesem Anspruch versuchen wir an jedem Tag gerecht zu werden“, so Cuturi. Nicht nur mit der Printausgabe, auch auf nachrichten.at können die OÖNachrichten als regionale Informationsdrehscheibe punkten. „Die Leserinnen und Leser haben Vertrauen in unsere Qualität, egal auf welcher Plattform wir die redaktionellen Inhalte liefern“, sagt Vertriebsleiter Martin Prinz. Dies spiegelt auch die hohe Zahl an Digital-Abonnements.





*Quelle: ÖAK, JS 2022, verkaufte Auflage, Mo-Sa, davon 15.512 ePaper

**Quelle: ÖAK, JS 2022, verbreitete Auflage Inland, Mo-Sa, davon 16.614 ePaper

***Quelle: ÖAK, JS 2022, Abonnements, Mo-Sa, davon 13.927 ePaper

****Quelle: ÖAK, JS 2022, Anteil der Abos an verkaufter Auflage





