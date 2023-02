Vereint gegen Desinformation – GADMO startet internationale Online-Plattform für Faktenchecks

German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO) vereint auf faktengegenfakes.de/gadmo.eu Faktenchecks der führenden deutschsprachigen Verification-Organisationen

Wien (OTS) - Am 1. November vergangenen Jahres wurde der größte Zusammenschluss von Faktencheck-Teams und Forschenden im deutschsprachigen Raum gegründet, nun starten die Websites faktengegenfakes.de bzw. gadmo.eu, auf denen sämtliche Faktenchecks aller Mitglieder gebündelt zugänglich sind. Das Projekt „GADMO – German-Austrian Digital Media Observatory“ mit dem Ziel der länderübergreifenden Bekämpfung von Des- und Falschinformationen wird in Österreich von der APA – Austria Presse Agentur sowie dem AIT Austrian Institute Of Technology umgesetzt.

Bereits bisher waren die Faktenchecks auf den jeweiligen Webseiten der Organisationen zu finden – seit dem 23. Februar stehen sie gesammelt auf der neuen Online-Plattform von GADMO faktengegenfakes.de / gadmo.eu öffentlich zur Verfügung, so dass Bürger:innen sich einfacher umfassend informieren können. Das Online-Archiv reicht bis November 2022 zurück, täglich kommen neue Faktenchecks hinzu, die sich nach Kategorien wie Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und Politik sowie der jeweiligen Faktencheck-Organisation filtern lassen.

APA-Verification-Officer Florian Schmidt betont: „GADMO ermöglicht es, dass wir uns mit anderen Faktencheck-Teams besser vernetzen, während wir zugleich unsere redaktionelle Unabhängigkeit wahren. So können wir etwa Trends bei Falschinformationen in Österreich und Deutschland früher erkennen. Für die Öffentlichkeit bietet die Zusammenführung der Faktenchecks auf einer gemeinsamen Plattform eine zentrale Anlaufstelle, um sich über Fakten zu informieren.“

Damit Fake News möglichst rasch erkannt und nicht weiterverbreitet werden, bietet das GADMO-Team zukünftig außerdem Workshops und Lernmaterialien zur Förderung der Medienkompetenz an, die ebenfalls auf der Online-Plattform bereitgestellt werden.

Das deutsch-österreichische GADMO, das vom Institut für Journalistik der TU Dortmund geleitet wird, forciert die koordinierte Bekämpfung von Falschbehauptungen und Desinformations-Kampagnen im Internet. Unter dem Motto „Fakten gegen Fakes“ arbeiten dabei mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Agence France-Presse (AFP), der Austria Presse Agentur (APA) und dem unabhängigen Recherche-Netzwerk CORRECTIV erstmals die führenden Faktencheck-Organisationen im deutschsprachigen Raum zusammen. Sie kooperieren eng mit Forschenden des Instituts für Journalistik und der Fakultät für Statistik der TU Dortmund sowie des AIT Austrian Institute of Technology. Die Forschenden identifizieren und analysieren Desinformationskampagnen, entwickeln KI-gestützte Tools, um Fakes besser erkennen zu können, und überprüfen, ob digitale Plattformen und soziale Netzwerke genug im Kampf gegen Desinformation tun. Technischer Partner ist das Athens Technology Center.

Das deutsch-österreichische GADMO ist Teil des europaweiten Netzwerks des European Digital Media Observatory (EDMO). Diese EU-geförderte, unabhängige Koordinationsstelle wurde 2020 ins Leben gerufen und soll die Kräfte von Faktencheckorganisationen, Forschung und weiteren Expertinnen und Experten im Kampf gegen Desinformation bündeln. Das Netzwerk besteht inzwischen aus 14 regionalen Zentren, die alle Länder der EU abdecken.

Das Projekt GADMO – German-Austrian Digital Media Observatory wird von der EU-Kommission gefördert*.

*Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



