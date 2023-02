Pressekonferenz "KlimaGesundheit - breites Bündnis fordert Bildungsoffensive"

Aviso: Pressekonferenz "KlimaGesundheit - breites Bündnis fordert

Bildungsoffensive"



Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise - daher braucht es

klimakompetente Gesundheitsberufe! Ein breites Bündnis von 30

Organisationen im Gesundheitsbereich fordert in einem offenen Brief

die zuständigen Ministerien auf, dafür die notwendigen

Rahmenbedingungen zu schaffen. Health for Future Österreich lädt aus

diesem Anlass zu einer Pressekonferenz ein:



Podium (in alphabetischer Reihenfolge):

Dr. Heinz Fuchsig - Österreichische Ärztekammer

DI Dr. Willi Haas - BOKU Wien, Vertretung des CCCA-Vorstand

Mag.a Gabriele Jaksch - Präsidentin MTD Austria

Mag.a Elisabeth Potzmann - Präsidentin des Österreichischen

Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes

Dr.in med.univ Johanna Schauer-Berg, MPH - Health for Future

Österreich

FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Steiner - FH Campus Wien, Obfrau

Bündnis Nachhaltige Hochschulen

Dipl.-Psych.in Andrea Stitzel - Fachhochschule Kärnten,

Studienbereich Gesundheit & Soziales



Datum: 28.2.2023, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Cafe Stein

Währinger Straße 6-8, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

E-Mail: presse @ healthforfuture.at

Telefon: +43 650 6791274