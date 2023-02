FPÖ – Steger zu EU-Asylbericht: Grenzen dicht, denn das Boot ist voll!

„Im Windschatten des Ukraine-Krieges wird Europa von illegalen Asylanten überrannt!“

Wien (OTS) - Nach gestrigen Angaben der EU-Asylagentur (EUAA) stellten in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz und Norwegen insgesamt rund eine Million Menschen einen Antrag auf Asyl - das sind um 50 Prozent mehr als 2021. FPÖ-Europasprecherin NAbg. Petra Steger zeigte sich über diese Entwicklung höchst besorgt und sah darin ein kollektives Totalversagen der politischen Verantwortungsträger: „Die EU schlittert von einer Krise in die nächste. Mit jedem neuen Asylbericht wird sichtbarer, dass die EU-Außengrenze löchrig wie ein Schweizer Käse ist und für die illegale Völkerwanderung kein Hindernis darstellt. Anstatt jedoch sinnvolle Investitionen in den Außengrenzschutz zu tätigen, ist die EU aktuell einzig auf den Krieg konzentriert. Vor allen anderen Problemen werden bewusst die Augen verschlossen. Im Windschatten des Krieges wird Europa damit von illegalen Asylanten regelrecht überrannt!"



„Unter dem schwarz-grünen Kontrollverlust über unsere Grenzen ist ein Großteil dieses Migrantenansturms geradewegs in unsere Heimat Österreich marschiert. Mit rund 110.000 Asylanträgen, die allein im Jahr 2022 gestellt wurden, hat die Bundesregierung sogar den Asylrekord aus dem Krisenjahr 2015 übertroffen. Damit werden in Österreich aktuell mehr Asylanträge gestellt als Kinder geboren. Dieser Umstand ist ein vernichtendes Zeugnis für die Regierungsverantwortlichen, die leider schon lange nicht mehr im Interesse der eigenen Bevölkerung agieren“, kritisierte die freiheitliche Europasprecherin auch die österreichische Regierung. „Wo ist eigentlich die Solidarität gegenüber der eigenen Bevölkerung? Hunderttausende Menschen in Österreich stehen durch die anhaltend hohe Teuerung vor dem Nichts. Es werden in dieser Notlage alle Ressourcen im eigenen Land benötigt. Daher ist auch das Asylsystem umgehend auszusetzen und eine strikte No-Way-Politik notwendig“, forderte NAbg. Petra Steger abschließend.

