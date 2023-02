ÖAK JS 2022: KURIER steigert national den Digitalverkauf und die Digitalabos

KURIER behauptet seine Position als drittgrößte Kauf-Tageszeitung in Österreich.

Wien (OTS) - Der faktenbasierte Journalismus des KURIER steht gerade in unsicheren Zeiten weiterhin hoch im Kurs: Mit durchschnittlich 110.802 verkauften Exemplaren (Mo-Sa) – davon 18.901 ePaper – behauptet der KURIER seine Position als drittgrößte Kauf-Tageszeitung des Landes. Wochentags (Mo-Sa) werden aktuell 88.858 Exemplare im Abo verkauft – davon 13.800 Exemplare digital, was einem großartigen Plus von 8,6 Prozent entspricht. In den Bundesländern* kann der KURIER bei den Abonnenten (+0,7 Prozent) und bei der verkauften Auflage (+0,2 Prozent) eine leichte Steigerung verzeichnen.

Digitaler Anstieg

Digital geht es mit einem Plus von 5,1 Prozent weiter nach oben. Die ePaper-Abos stiegen national um 8,6 Prozent. Regional präsentiert sich der KURIER dabei besonders stark – mit einem Zuwachs von 16,4 Prozent in den Bundesländern (+15,8 % in Niederösterreich, +16,7 % im Burgenland). Die Strahlkraft der Marke KURIER im Digitalbereich wird auch durch die aktuelle ÖWA im Jänner 2023 belegt: kurier.at erreicht 42,5 Prozent der österreichischen Internetnutzer – dahinter stehen über 3 Millionen Unique User, die 18,9 Millionen Visits generierten.

Sonntag wird immer digitaler

Der KURIER verkauft am Sonntag durchschnittlich 234.992 Exemplare – davon 18.895 ePaper. Die Abos liegen mit 78.879 Exemplaren (davon 13.800 ePaper) auf hohem Niveau. Die Digital-Abos konnten um 8,8 Prozent erneut gesteigert werden.

Starke Leser-Blatt-Bindung

88.858 Exemplare – davon 13.800 ePaper – werden wochentags (Mo-Sa) im Abo bezogen. Der Aboanteil bleibt konstant bei 80 Prozent – das bestätigt das langfristige Vertrauen der Leserschaft in den KURIER.

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint: „ Die aktuellen ÖAK-Zahlen untermauern, welchen wichtigen Platz der KURIER in der heimischen Medienlandschaft einnimmt – mit rund 235.000 verkauften Exemplaren am Sonntag und fast 111.000 wochentags reihen wir uns weiterhin unter die Top 3-Kauf-Tageszeitungen Österreichs ein. Unsere Leserinnen und Leser wissen, dass sie im KURIER anstatt Fake News Qualitätsjournalismus vorfinden – und immer wieder neue crossmediale Formate am Puls der Zeit, die wir durch ein hervorragendes Redaktionsteam im KURIER-Medienhaus professionell bespielen können. Das manifestiert sich auch in der steigenden Nachfrage nach Digitalabos und der tollen Performance von kurier.at. Denn der KURIER ist mehr als eine Zeitungsmarke, sondern ein Medienökosystem das von Print über sämtliche digitalen Kanäle bis hin zu TV und Podcasts für jegliche Bedürfnisse maßgeschneiderten Content liefert .“

Horst Pensold, Leiter Sales & Services bei MediaPrint: „ Die KURIER Verkäufe sind im Vergleich zum Mitbewerb auch 2022 gut ausgefallen, der KURIER zählt dabei zu den Top-Performern unter den Kauf-Tageszeitungen. Das gelingt insbesondere durch den Aboverkauf und die Treue unserer Leserinnen und Leser. Besonders erfreulich ist das wachsende Interesse an unseren Digitalprodukten. Wir sehen das als Auftrag, hier intensiv weiterzuarbeiten und weiterhin ein interessantes Angebot zu liefern. “

Quelle: ÖAK JS 2022, *Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg; ÖWA Jänner 2023, Einzelangebot

