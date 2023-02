Stellungnahme der Medizinischen Universitäten und der Medizinischen Fakultät Linz

Zur Situation des Masterstudiums Humanmedizin an der Sigmund Freud Privatuniversität

Wien, Graz, Innsbruck, Linz (OTS) - Seitens der zuständigen Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung „AQ Austria“ wurde die Akkreditierung des Master-Studiengangs Humanmedizin an der Sigmund Freud Privatuniversität widerrufen. Ein Widerruf der Akkreditierung setzt gravierende Abweichungen von internationalen Standards voraus. Die näheren Umstände sind nicht allgemein bekannt, sollten aber durch Veröffentlichung der entsprechenden Gutachten und Bescheide transparent gemacht werden.

Eine einzige Medizinische Universität wurde am 22.2.2023 vom Rektor der Sigmund Freud Privatuniversität schriftlich mit dem Ansinnen kontaktiert, ein gemeinsames Studium einzurichten. Ein derartiges Vorgehen ist mit rechtlichen und qualitativen Voraussetzungen an den österreichischen Medizinischen Universitäten und der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz nicht kompatibel. Die im Widerruf der Akkreditierung festgestellten Defizite der Sigmund Freud Privatuniversität können daher von den Medizinischen Universitäten oder der Medizinischen Fakultät Linz nicht kompensiert werden. Keinesfalls ist es jemals zu diesbezüglichen „Verhandlungen“ gekommen. Nicht zuletzt ist eine Verwendung öffentlicher Mittel zur Behebung von Mängeln im privaten Hochschulbereich ausgeschlossen.

An den Medizinischen Universitäten und der Medizinischen Fakultät in Linz besteht vollstes Verständnis für die Sorgen der vom Widerruf der Akkreditierung betroffenen Studierenden. Ergänzend zu einer Lösung im Privathochschulbereich steht den betroffenen Studierenden der Weg offen, sich nach den geltenden Regelungen an den Medizinischen Universitäten oder der Medizinischen Fakultät Linz sich um einen Studienplatz zu bewerben. Im Fall der Aufnahme kann das Studium unter Anrechnung entsprechender Vorleistungen fortgesetzt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Medizinische Universität Wien

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+431 40160 - 11 501; Mobil: +43 664 800 16 11 501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at



MMag. Gerald Auer

Medizinische Universität Graz

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement

Tel. 0316/385-72023

E-Mail: presse @ medunigraz.at

Neue Stiftingtalstraße 6, 8010 Graz

www.medunigraz.at/presse



Dr.in Barbara Hoffmann-Ammann

Medizinische Universität Innsbruck

Public Relations & Medien

Tel.: +43 512/9003-71830

E-Mail: barbara.hoffmann @ i-med.ac.at

Christoph-Probst-Platz 1, 6020 Innsbruck

www.i-med.ac.at/pr



Mag.a Sonja Raus

Johannes Kepler Universität Linz

PR-Managerin

T +43 732 2468 3008

M +43 664 60 2468 299

E-Mail: sonja.raus @ jku.at

Altenberger Straße 69, 4040 Linz

https://www.jku.at/news-events/presse/