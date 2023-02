ERINNERUNG: Einladung zur Pressekonferenz: "Der private Winterdienst in Wien"

Wien (OTS) - Haben Sie schon mal einen Yeti getroffen? Nein?

Dann machen Sie sich einfach den Winter zum Freund und besuchen Sie die Pressekonferenz der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement Wien. Dabei geht es um die vielfältigen Leistungen der 568 Unternehmen im Rahmen des privaten Winterdiensts. Mit ihren mehr als 1.000 engagierten Beschäftigten räumen sie in Wien Schnee auf Gehsteigen, von Hauseinfahrten, bekämpfen Blitzeis und gehen besonders sorgsam mit dem Einsatz von Streu- und Auftaumittel um. Sie machen sich den Winter zum Freund, indem sie dafür sorgen, dass die Menschen in Wien auch bei widrigsten Wetterbedingungen sicher zur und von der Arbeit oder Schule gelangen können.



Ihre Gesprächspartner:

• KR Dipl.-Ing. Helmut Ogulin, Obmann der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement WKW

• KR Mag. Stefan Brkovic, Geschäftsführer Cleanteam GmbH, Funktionär in der Fachgruppe

• Ing. Peter Schrattenholzer, Geschäftsführer Attensam GmbH, Funktionär in der Fachgruppe



Nach dem Besuch der Plakatstelle und dem Zusammentreffen mit dem Yeti geht es in die Cafeteria im Theater Akzent.



Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info @ foggensteiner.at entgegen.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: 28.02.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Vor der Plakatwand vis-á-vis des Theater Akzent

Argentinierstraße 32, 1040 Wien, Österreich

