ÖH Uni Wien ruft zu antifaschistischem Budenbummel und Demonstration gegen den sogenannten 'Akademikerball' auf

Deutschnationale Strukturen offenlegen und Rechtsextremismus entschlossen entgegen treten!

Auch wenn er in den letzten Jahren an Bedeutung verloren haben mag: der 'Akademikerball' dient jedes Jahr als Austauschtreffen österreichischer und europäischer Rechtsextremer und Faschist_innen. Das dieses weiterhin in der Hofburg statt finden darf ist gerade hinsichtlich des erstarken des Rechtsextremismus in Europa alarmierend! Toma Khandour 1/2

Rechtsextreme Burschenschafter treffen sich während des Semesters jede Woche auf der Rampe vor der Uni Wien. Es ist notwendig, ihre Buden im Rahmen des antifaschistischen Budenbummels zu besuchen und diese rechtsextremen Treffpunkte und Veranstaltungsorte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen um damit zu zeigen dass deutschnationale Männerbünde in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen. Fridolin Tagwerker 2/2

Wien (OTS) - Am 24.02.2023 findet in der Wiener Hofburg nach 2-jähriger Corona-Pause erneut der sogenannte 'Akademikerball' deutschnationaler Burschenschaften, ausgerichtet von der rechtsextremen FPÖ, statt. Auch wenn dank hartnäckiger antifaschistischer Proteste in den letzten Jahren der Ball mittlerweile Besucher_innenzahlen eingebüßt hat und nicht mehr als glamouröses Vernetzungstreffen des europäischen Rechtsextremismus ungestört ablaufen kann ist es weiterhin wichtig dem Ball entschlossen entgegen zu treten. Um so mehr, da der Ball dieses Jahr am Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine statt findet und dennoch bis zuletzt eine russische Teilnahme am 'Akademikerball' nicht ausgeschlossen werden konnte.

"Auch wenn er in den letzten Jahren an Bedeutung verloren haben mag: der 'Akademikerball' dient jedes Jahr als Austauschtreffen österreichischer und europäischer Rechtsextremer und Faschist_innen. Das dieses weiterhin in der Hofburg statt finden darf ist gerade hinsichtlich des erstarken des Rechtsextremismus in Europa alarmierend!" , so Toma Khandour aus dem Vorsitzteam der ÖH Uni Wien.

Neben der Demonstration der Offensive gegen Rechts am Tag des 'Akademikerballs' selbst organisiert die ÖH Uni Wien wie auch in den vergangenen Jahren einen antifaschistischen Budenbummel durch die Josefstadt am Vorabend. Dieser zieht an mehreren Häusern von Studentenverbindungen vorbei.

"Rechtsextreme Burschenschafter treffen sich während des Semesters jede Woche auf der Rampe vor der Uni Wien. Es ist notwendig, ihre Buden im Rahmen des antifaschistischen Budenbummels zu besuchen und diese rechtsextremen Treffpunkte und Veranstaltungsorte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen um damit zu zeigen dass deutschnationale Männerbünde in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen." , führt Fridolin Tagwerker aus dem Vorsitzteam der ÖH Uni Wien aus.

Die ÖH Uni Wien ruft alle Studierenden und Antifaschist*innen dazu auf, sich an den Protesten gegen den 'Akademikerball' zu beteiligen und Rechtsextremismus entschlossen entgegen zu treten!



+Antifaschistischer Budenbummel+

Donnerstag, 23.02., 18:30 Uhr

Schottentor/Uni Rampe



+Demo gegen den Akademikerball+

Freitag, 24.02., 18:00 Uhr

​​​​​​​Sigmund-Freud-Park



Rückfragen & Kontakt:

Referat für Öffentlichkeitsarbeit der ÖH Uni Wien

Telefon: +43 [0]1 4277-19501

E-Mail: presse @ oeh.univie.ac.at