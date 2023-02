TCL laut OMDIA weltweit auf Platz 2 der TV-Gerätemarken

Hongkong (ots/PRNewswire) - TCL bekräftigt im Jahr 2023 seine Vorreiterrolle bei Mini LED und QLED TV-Geräten mit Premium-Angeboten

TCL, eines der dominierenden Unternehmen in der TV-Gerätebranche weltweit und eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, gibt seine jüngste Platzierung als ,,Global Top 2 TV Brand" laut dem OMDIA-Bericht ,,Global TV Sets 2022" bekannt. Aus den Daten geht auch hervor, dass die großformatigen TV-Geräte von TCL im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum erfahren haben und weiterhin die Nummer 1 auf dem globalen Markt der 98 Zoll (258 cm) TV-Geräte sind.

TCL ist bisher Vorreiter bei Mini LED TV-Geräten gewesen und hat im Jahr 2023 auf der CES 2023 mit der Ausstellung seines neuesten Bildschirms und intelligenter Innovationen gestartet. TCL wurde außerdem mit zwei CES® 2023 ,,Innovation Awards" für seine TCL Mini LED 4K TV-Geräte C935 und C835 geehrt

Im Jahr 2023 wird die neue Mini LED-Serie von TCL in XL-Bildschirmgrößen erhältlich sein, die eine viel größere Anzahl von Mini-LEDs auf einem Fernseher mit tausendfachen lokalen Dimmzonen ermöglichen, die einen millionenfachen Kontrast, eine atemberaubende Spitzenhelligkeit in den Bildern sowie eine herausragende Detailgenauigkeit durch den exquisiten Lichtsteuerungsalgorithmus von TCL bieten, was dazu beiträgt, jedes Detail in sehr hellen Bereichen wie im Sonnenlicht oder in der Dunkelheit von Höhlen zu erkennen.

Die mit Spannung erwarteten Mini-LED- und QLED-Fernsehgeräte der Serie 2023 von TCL werden ab dem ersten Quartal auf den Märkten weltweit erhältlich sein. Bitte bleiben Sie dran und wenden Sie sich an die nächstgelegene TCL-Niederlassung oder besuchen Sie unsere Social Media-Kanäle für aktuelle Informationen.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der weltweiten TV-Gerätebranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten wie Fernsehern, Audio-Geräten und intelligenten Haushaltsgeräten spezialisiert. Besuchen Sie die TCL-Homepage auf https://www.tcl.com.

