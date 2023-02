Neue Kulturanalyseplattform liefert Diagnosen zu Führung, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung in großem Umfang

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - JMJ Transformation Cloud™ bietet wiederholbare Einblicke in Echtzeit

JMJ, ein weltweit tätiges Beratungs- und Technologieunternehmen, das sich auf die Transformation von Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung spezialisiert hat, freut sich, die Einführung seiner Kulturanalyseplattform JM J Transformation Cloud bekannt zu geben. Die innovative Technologieplattform enthält eine Reihe von Diagnose- und Analysetools, die den Unternehmen helfen, den Zustand ihrer Kultur zu beurteilen, einen Plan für Veränderungen zu entwickeln und Verbesserungen langfristig zu überwachen.

Die erste Version umfasst drei Produkte: 1) Integrale Kulturbewertung, 2) Bewertung der Sicherheitswahrnehmung ohne Zwischenfälle und Verletzungen (IIF) und 3) Bewertung leistungsstarker Projekte. Kulturbewertungsinstrumente für Nachhaltigkeit und Flottensicherheit sind in der Entwicklung und sollen im Laufe dieses Jahres eingeführt werden.

„Seit 35 Jahren unterstützt JMJ die weltweit größten Unternehmen dabei, einen Durchbruch in ihrer Sicherheits- und Leistungskultur zu erzielen", erklärte Will Burrus, Chief Technology Officer. „Transformation Cloud ist die Weiterentwicklung unserer bewährten Methodik, die den Kulturwandel in die digitale Welt bringt und das Rätselraten überflüssig macht", fügte er hinzu.

Die Bewertungs- und Umfrage-Engine in Transformation Cloud generiert Analysen zu Unternehmensführung und -kultur, die mithilfe des plattformeigenen Algorithmus Dev:Q quantifiziert, gemessen und verglichen werden. Diese Analyse zeigt, wie sich individuelle Denkweisen und Perspektiven auf die Leistung und das Risiko des Unternehmens auswirken. Diese Einblicke helfen den Unternehmen dabei, zu ermitteln, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und Eigenschaften zu benennen, die leistungsstarke Mitarbeiter und Bereiche gemeinsam haben. JMJ hilft seinen Kunden, diese Daten in Pläne umzuwandeln, die zu einer abgestimmten, nachhaltigen und leistungsstarken Kultur führen.

„Von Anfang an haben sich JMJ und unsere Kunden verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Kultur mit den Zielen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung in Einklang steht", erklärte Jeff Williams, CEO von JMJ. „Die heutigen technologischen Innovationen ermöglichen es uns, einen völlig neuen Weg zu finden, um unseren Kunden zu helfen, Herausforderungen zu quantifizieren und Fortschritte zu messen", fügte er hinzu. „Transformation Cloud wird einen Wandel in der Art und Weise herbeiführen, wie Unternehmen Führungsqualität und Kultur in großem Maßstab diagnostizieren und wie dieses Verständnis angewandt wird."

