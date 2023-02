Gotion High-Tech gewinnt die Qualifizierung für das Volkswagen Cell Test Lab

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Am 21. Februar erhielt Gotion High-Tech offiziell das Qualifikationszertifikat des Volkswagen Cell Test Lab. Diese Zertifizierung markiert die Anerkennung der Testfähigkeit von Gotion durch Volkswagen und den formellen Eintritt in das weltweit führende Technologiemanagementsystem.

Als einer der weltweit größten Automobilkonzerne hat der Volkswagen Konzern strengere Anforderungen als globale Industriestandards für Bereiche wie Zuverlässigkeitsvalidierung, Testzeitraum und -umgebung sowie innovative Testmethoden aufgestellt, um die Zuverlässigkeit, Sicherheit und hohe Leistung der Produkte durch die strenge Kontrolle der Grenzwerttests für die Produktleistung, die Erforschung der Sicherheitsgrenzen und die Repräsentativität der Testcharakterisierungsergebnisse zu gewährleisten.

Mit einer Fläche von mehr als 60.000 Quadratmetern hat das Gotion High-Tech Validation Engineering Institute vier Validierungszentren in Xinzhan, Baohe, Lujiang (Hefei) und Jiading (Shanghai) sowie vier Testplattformen für Zellmaterial- und Komponententests, Zelltests, Systemtests und Sicherheits- und Zuverlässigkeitstests eingerichtet, die eine umfassende und lebenslange Validierungsanalyse von den Rohstoffen bis zu den Batteriesystemen ermöglichen. Das Labor wurde 2015 von CNAS sowie von nationalen und internationalen Fachorganisationen wie TÜV, CSA und CCS akkreditiert, was zeigt, dass seine Validierungsfähigkeit ein weltweit führendes Niveau erreicht hat. In den letzten Jahren hat sich das Validation Engineering Institute der Verifizierung und Entwicklung des neuen Zellsystems von Volkswagen verschrieben und unterstützt die Validierung und Testkooperation für das gesamte Plattformsystem des Volkswagen Konzerns. Beide Parteien haben die Vorteile der jeweils anderen Seite genutzt und eine technologische Ergänzung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen realisiert.

Die erfolgreiche Zertifizierung markiert Gotions formellen Eintritt in das weltweit führende Technologiemanagementsystem. Auch in Zukunft wird Gotion die Projektvalidierung von Volkswagen mit High-Level-Technologie und hochwertigen Produkten unterstützen. Beide Parteien werden die Zusammenarbeit verstärken und sich gegenseitig ergänzen, um die Verwirklichung der Klimaneutralität zu erleichtern.

