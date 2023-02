Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Zum Jahrestag der russischen Ukraine-Invasion: Aktivistinnen und Aktivisten in Wien zeigen Maßstäbe des Krieges auf

Wien (OTS) - Am kommenden Freitag, 24.2.2023, verwandelt sich Wien in eine Gedenkstätte. Die Organisation „Unlimited Democracy“ veranstaltet – gemeinsam mit anderen Organisationen wie der Paneuropabewegung Österreich – an sieben öffentlichen Plätzen der Hauptstadt Demonstrationen und Info-Stände zu sieben Aspekten des Krieges. Besucher können sich dessen Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine anhand von Erfahrungen aus erster Hand anschaulich machen.

Die Maßstäbe der Zerstörung und des Leides in der Ukraine sind nur schwer vorstellbar. Viele Themen schaffen es aufgrund der Komplexität nicht oder nur begrenzt in die Berichterstattung. Auch fehlen oft offizielle Daten über die Ausmaße der Zerstörung, die aus Sicherheitsgründen während des Kriegs nicht publik gemacht werden können. Doch die ukrainische Bevölkerung leidet täglich an den Folgen der russischen Invasion. Die Veranstaltungsreihe soll ihren Stimmen Gehör verschaffen.

Folgende Themen werden jeweils mit einer eigenen Veranstaltung und Info-Stand an sieben Orten in Wien abgedeckt:

1. Das verwüstete Haus

13:00 - 18:00

Stephansplatz

2. Auswirkungen des Krieges auf Tiere

12:30 - 13:30

Stadtpark (beim Andreas-Zelinka-Denkmal)

3. Vernichtung der ukrainischen Kultur

14:00 - 16:30

Kärntner Straße / Ecke Donnergasse

4. Folter und Völkerrechtsverletzungen

16:00 - 17:30

Wien Mitte - The Mall

5. Raketenbeschüsse gegen zivile und kritische Infrastruktur

16:00 - 17:30

Christian-Broda-Platz

6. Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt an Frauen als Kriegsmittel

16:00 - 17:00

Mariahilfer Straße / Ecke Zollergasse

7. Auswirkungen des Krieges auf Kinder

18:30 - 19:30

Stubentor, Wollzeile (beim Karl-Lueger-Denkmal)

(Ein Lageplan der verschiedenen Stände ist der Pressemeldung beigefügt.)

Seit Beginn der großflächigen russischen Invasion schafft der Verein „Unlimited Democracy“ eine Plattform für ukrainische Stimmen und leistet Öffentlichkeitsarbeit in Österreich. Dadurch soll der Dialog zwischen den zwei Ländern auf der Grundlage von gemeinsamen demokratischen Werten gefördert werden.

