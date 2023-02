ASKÖ Protest gegen ORF Sport + Einsparung

ASKÖ Präsidium verabschiedet Resolution und fordert sofortigen Runden Tisch!

Wien (OTS) - Resolution des Sport-Dachverbandes ASKÖ zu Einsparungsplänen des ORF und Absetzung von ORF Sport +



Mit Vehemenz protestiert die ASKÖ, einer der großen Sport-Dachverbände Österreichs mit mehr als 4.000 Mitgliedsvereinen und deren ca. 1 Mio. Mitgliedschaften, gegen das von ORF-Generaldirektor Weißmann verkündete Aus für den ORF-Spartensender Sport +.

"Hier wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und völlig ohne Kompetenz und Konzept mit dem Sport ein Bereich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefährdet, der eine Milliarden hohe Wertschöpfung für Österreich erzielt, Vorbilder für die Jugend hervorbringt und viel Positives für unsere Gesellschaft leistet. Der ORF ist gesetzlich verpflichtet, die Vielfalt des Sports darzustellen und nicht nur die Premium-Sportarten, die auf ORF 1 vorgesehen sind und teils auch Geld für Lizenzrechte erhalten", so ASKÖ-Präsident Hermann Krist.

"Das ASKÖ Präsidium hat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig folgende Resolution verabschiedet, wonach wir im Namen aller unserer Mitgliedsvereine, Sportlerinnen und Sportler vehement gegen die Einstellung von ORF Sport + protestieren. Wir fordern unter Einbeziehung der Sport Austria einen sofortigen Runden Tisch mit Bundeskanzler Nehammer, Sportminister Kogler, Medienministerin Raab und ORF-Generaldirektor Weißmann, in dem eine Lösung für den Fortbestand des ORF-Spartensender Sport + gefunden wird. An wenigen Millionen Euro kann es nicht scheitern, dass die Existenz von vielen Sportarten und Vereinen, die eine Werbepräsenz benötigen, gefährdet wird. Es müssen weiter Sendeflächen für so wichtige Bereiche wie Frauensport, Jugendsport, Behindertensport, Schulsport, Inklusion im Sport bzw. interessante Diskussionen, Pressekonferenzen und Präsentationen zur Verfügung stehen. Hier geht es für viele und vieles im Sport ums nackte Überleben. Der öffentlich rechtliche Rundfunk muss weiter seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen und neben der Vielfalt des Sports auch zur Kommunikation der vielen positiven Wirkungen des Sports, im Sinne von bewusstseinsbildenden Maßnahmen für die Bevölkerung auf allen Sektoren beitragen! ORF und Politik müssen jetzt Verantwortung übernehmen und der österreichischen Bevölkerung auf möglichst vielfältige Weise den Zugang zu Sport, sportrelevanten Themen und vor allem unseren Kindern und Jugendlichen ermöglichen."

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich

Mag. Karin Windisch

01/8693245-10

presse @ askoe.at

www.askoe.at